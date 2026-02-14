Jaipur: आमेर में अतिक्रमण हटाने पहुंची निगम की कार्रवाई पर मचा बवाल, महिला को दबोचा-बाल खींचे, वीडियो बनाते रहे लोग

निगम दस्ते ने कैफे संचालक सौम्या मीणा को जमीन पर पटककर दबोच लिया। एक होमगार्ड उस पर बैठ गई। लोगों ने बीच-बचाव भी किया। वहीं दूसरी होमगार्ड ने सौम्या का हाथ पकड़ लिया और बाल खींचे। वीडियो में दोनों पक्ष उलझते और हाथापाई करते दिखे। लोग पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद करते रहे।