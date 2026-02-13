राजस्थान में भी शेयर बाज़ार के ‘ब्लैक फ्राइडे’ का असर, निवेशकों के करोड़ों डूबे 

राजस्थान में विशेषकर जयपुर, मारवाड़ और शेखावाटी क्षेत्र के लोग पारंपरिक रूप से निवेश के शौकीन रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यहां के युवाओं और गृहणियों ने बड़े पैमाने पर SIP और डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाया है।



विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज की इस गिरावट से राजस्थान के निवेशकों की पोर्टफोलियो वैल्यू में करोड़ों रुपये की कमी आ सकती है। जयपुर के जौहरी बाजार और एमआई रोड स्थित ब्रोकिंग फर्म्स के दफ्तरों में सुबह से ही फोन की घंटियां बज रही हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि छोटे निवेशक डरे हुए हैं और कई लोग 'पैनिक सेलिंग' तक कर रहे हैं।

