13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RAJASTHAN WEATHER: राजस्थान में मौसम को लेकर आई बड़ी खबर, फिर बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Feb 13, 2026

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने 18 फरवरी के बाद मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। हालांकि यह सिस्टम बहुत मजबूत नहीं होगा, फिर भी इसके असर से तापमान और मौसमी परिस्थितियों में हलचल देखी जा सकती है।

गिरा पारा, सुबह-शाम बढ़ी ठंड

प्रदेश के अधिकांश जिलों में आसमान में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहे। बादलों और ठंडी हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। खासतौर पर शेखावाटी अंचल में सुबह-शाम सर्दी का असर फिर महसूस किया गया। सीकर, चूरू और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई। इससे लोगों को एक बार फिर हल्की ठंड का सामना करना पड़ा।

फतेहपुर सबसे ठंडा, कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे

पिछले 24 घंटे के दौरान फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 9.4, सीकर में 9.5, करौली और पाली में 9.6 तथा लूणकरणसर में 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर और प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। दूसरी ओर बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हुआ।

15 फरवरी के बाद सर्दी पड़ेगी ढीली

फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। 15 फरवरी के बाद सर्दी का असर कम होगा। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर जा सकते हैं।आने वाले दिनों में बादल, हल्की बारिश और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जिससे किसानों और आमजन दोनों की नजर मौसम विभाग के अगले अपडेट पर टिकी हुई है।

ये भी पढ़ें

नेपाली मजदूर की चली गई थी याददाश्त, चार साल बाद आया याद, फिर नेपाल से मिलने राजस्थान आया परिवार
भरतपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 10:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAJASTHAN WEATHER: राजस्थान में मौसम को लेकर आई बड़ी खबर, फिर बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में भी शेयर बाज़ार के 'ब्लैक फ्राइडे' का असर, निवेशकों के करोड़ों डूबे 

stock market
जयपुर

राजस्थान की युवती ने कथावाचक उत्तम स्वामी पर लगाए गंभीर आरोप, ई-मेल कर दिल्ली पुलिस से मांगी सुरक्षा

Mahant Uttam Swami
जयपुर

Rajasthan News : क्या टोल प्लाज़ा पर निजी वाहन होंगे 'टोल फ्री'? आ गई ये बड़ी खबर 

Rajasthan State toll plaza
जयपुर

Jaipur: Gold-Silver Price Crash, शेयर बाजार में कोहराम, सोना-चांदी औंधे मुंह गिरे; क्या फिर बनेगी चांदी 'रॉकेट'?

Gold-Silver Price
जयपुर

Good News : राजस्थान में टोल प्लाजा के पास रहने वालों की 'बल्ले-बल्ले', जानें क्या है सरकार की 'डिस्काउंट स्कीम'?

state toll plaza rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.