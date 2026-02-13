RAJASTHAN WEATHER: राजस्थान में मौसम को लेकर आई बड़ी खबर, फिर बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट

पिछले 24 घंटे के दौरान फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में 9.4, सीकर में 9.5, करौली और पाली में 9.6 तथा लूणकरणसर में 7.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, बाड़मेर, फलोदी, जालौर और प्रतापगढ़ में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। दूसरी ओर बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिससे दिन में हल्की गर्मी का अहसास हुआ।