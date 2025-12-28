Aravalli Dispute : अरावली विवाद पर राहत भरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, कल करेगा सुनवाई

तत्कालीन सीजेआइ बी आर गवई, न्यायाधीश के विनोद चंद्रन व न्यायाधीश एन वी अंजारिया की पीठ ने 20 नवंबर को अरावली को लेकर फैसला दिया था। जिसमें 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों व दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का फासला होने पर उस बीच के क्षेत्र को अरावली के दायरे में माना गया था। अन्य क्षेत्रों को खनन के लिए खोल दिया था।