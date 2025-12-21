Rajasthan : नए साल में राजस्थान में खुलेगी सायंकालीन कोर्ट, हाईकोर्ट बार ने जताई आपत्ति, जानें क्यों

Rajasthan Courts : राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर जनवरी से सायंकालीन अदालतों का कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा हैं। जयपुर और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की एक-एक अदालत शाम पांच से साढ़े सात बजे सुनवाई करेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में दो शनिवार को सुनवाई भी प्रायोगिक तौर पर शुरू होगी। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने पिछले दिनों जैसलमेर में इन दोनों विषयों पर निर्णय किया था।