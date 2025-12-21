Rajasthan : नए साल में राजस्थान में खुलेगी सायंकालीन कोर्ट, हाईकोर्ट बार ने जताई आपत्ति, जानें क्यों

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Courts : राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर जनवरी से सायंकालीन अदालतों का कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा हैं। जयपुर और जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट तौर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की एक-एक अदालत शाम पांच से साढ़े सात बजे सुनवाई करेगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में दो शनिवार को सुनवाई भी प्रायोगिक तौर पर शुरू होगी। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने पिछले दिनों जैसलमेर में इन दोनों विषयों पर निर्णय किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने पूर्णपीठ के निर्णयों की पालना के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने हाल ही एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने बताया कि सायंकालीन अदालतों का प्रयोग सफल होने पर इस कॉन्सेप्ट को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इन अदालतों में चैक बाउंस जैसे मामलों पर सुनवाई होगी। इन अदालतों के कार्य की तीन माह बाद समीक्षा की जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर ने शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू करने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा के नेतृत्व में बार पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने हाल ही इस मामले को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा से मुलाकात की।
इस दौरान बार पदाधिकारियों ने महीने में दो शनिवार को कार्यदिवस घोषित करने के पूर्णपीठ के फैसले को लेकर हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं में उभरे असंतोष की जानकारी दी।
