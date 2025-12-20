20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

BIS Big Alert : राजस्थान के 9 शहर आए भूकंप की जद में, जयपुर-अलवर हाई रिस्क में शामिल

BIS Big Alert : राजस्थान के कई बड़े शहरों के लिए खतरे का अलर्ट। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की जद में आ गए हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अपने नए नक्शे में राजस्थान को लेकर क्या भविष्यवाणी की है? जानिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 20, 2025

BIS Big Alert Rajasthan Nine cities were affected by earthquake Jaipur and Alwar included in high-risk zone 4

फाइल फोटो पत्रिका

BIS Big Alert : राजस्थान के कई बड़े शहरों के लिए खतरे का अलर्ट। राजस्थान के 9 शहर भूकंप की दृष्टि से काफी संवेदनशील माने जा रहे हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जारी नए नक्शे में कई शहरों को अपग्रेड किया गया है। इसमें पहले जो शहर कम जोखिम के माने जाते थे, अब वो अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची दर्ज किए गए हैं।

अभी से एहतियात बरतने की जरूरत

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अगर भविष्य में भूकंप आया तो राजस्थान के कई शहरों में भूकंप से खतरा हो सकता है। इस नक्शे को अलर्ट के रूप में देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि संभावित खतरों को देखते हुए अभी से एहतियात बरतने की जरूरत है।

नक्शे में दर्शाया गए हैं कुल छह जोन

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से जारी नक्शे में जयपुर, अलवर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, पाली, उदयपुर, बीकानेर और भीलवाड़ा संवेदनशील क्षेत्र की लिस्ट में शामिल हैं। नक्शे के अनुसार इसे कुल छह जोन से दर्शाया गया है।

इन जोन का म्याने क्या हैं, जानें

पहला जोन - सुरक्षित,
दूसरा जोन - कम खतरा - बीकानेर, भीलवाड़ा
तीसरा जोन - मध्यम खतरा - जोधपुर, पाली, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर
जोन चार - हाई रिस्क - जयपुर, अलवर
जोन पांच - बेहद खतरनाक
जोन छह - सबसे खतरनाक।
(इस बार मैप में पहली बार जोन 6 को शामिल किया गया है। इस हाई रिस्क जोन में हिमालयन बेल्ट को शामिल किया गया है)

हाई रिस्क जोन 4 में शामिल हैं जयपुर, अलवर, भिवाड़ी

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार नए नक्शे में जोन-2 बीकानेर और भीलवाड़ा शहर शमिल हैं। जोन-3 जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, पाली और उदयपुर को दर्शाया गया है। वहीं हाई रिस्क जोन-4 में जयपुर, अलवर शामिल हैं। हाई रिस्क जोन का मतलब 5 से 6 रिक्टर स्केल के झटके आ सकते हैं। अब जरुरत है नई बिल्डिंग की डिजाइन भूकंप रोधी तकनीक से बनाने की जरूरत है। साल 2016 के मैप के अनुसार जयपुर जोन-2 में शामिल था।

सबसे वैज्ञानिक और सटीक नक्शा

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का नक्शा सबसे वैज्ञानिक और सटीक नक्शा है। इसमें GPS डेटा, सैटेलाइट स्टडी, फॉल्ट लाइन, भूकंप इतिहास, लाखों सिमुलेशन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

Emotional Story : बेबस मां ने जंजीरों में कैद किया बेटी का जीवन, दिल दहला देने वाली है यह कहानी
जोधपुर
Rajasthan Jodhpur Emotional Story Sar village A helpless mother chained her daughter this is a heartbreaking story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 02:31 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / BIS Big Alert : राजस्थान के 9 शहर आए भूकंप की जद में, जयपुर-अलवर हाई रिस्क में शामिल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: पड़ोस में सुलगता कट्टरपंथ,भारत को रहना होगा सचेत

ओपिनियन

Rajasthan VDO Result 2025: ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में महेंद्र सिंह बने टॉपर, देखें टॉपरों की पूरी लिस्ट

Rajasthan VDO Result 2025
शिक्षा

बांधों की सुरक्षा के लिए मजबूत कार्ययोजना की आवश्यकता

ओपिनियन

32 साल बाद भी सब‑वे बेकार… दुर्दशा देख राहगीर सड़क से करते पार

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में आज फूल गोभी, आलू-प्याज और हरी ​मटर बिकी सस्ती, प्याज हुआ और महंगा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.