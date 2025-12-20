BIS Big Alert : राजस्थान के 9 शहर आए भूकंप की जद में, जयपुर-अलवर हाई रिस्क में शामिल

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अनुसार नए नक्शे में जोन-2 बीकानेर और भीलवाड़ा शहर शमिल हैं। जोन-3 जोधपुर, भरतपुर, अजमेर, पाली और उदयपुर को दर्शाया गया है। वहीं हाई रिस्क जोन-4 में जयपुर, अलवर शामिल हैं। हाई रिस्क जोन का मतलब 5 से 6 रिक्टर स्केल के झटके आ सकते हैं। अब जरुरत है नई बिल्डिंग की डिजाइन भूकंप रोधी तकनीक से बनाने की जरूरत है। साल 2016 के मैप के अनुसार जयपुर जोन-2 में शामिल था।