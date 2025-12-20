Rajasthan Student Union Elections : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मौजूदा सत्र में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव

न्यायाधीश समीर जैन ने जय राव व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय को 19 जनवरी 2026 को संबंधित पक्षों की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बैठक में आगामी छात्रसंघ चुनावों के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। यदि चुनाव नहीं कराने का निर्णय किया जाए, तो उसके लिए ठोस कारण बताए जाएं। राज्य सरकार व विश्वविद्यालय चुनावों के सही तरीके से संचालन के लिए छात्रसंघ चुनाव बोर्ड या समिति गठित करें।