Rajasthan : राजस्थान में अब वार्डों का पुनर्गठन शुरू, बढ़ेगी संख्या, जिला कलक्टरों को दिए गए निर्देश

ग्राम पंचायतों में 3 हजार तक की आबादी पर पहले 7 वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार की आबादी पर 2 नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। पंचायत समितियों में 1 लाख तक की आबादी पर 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त 15 हजार की आबादी पर दो नए वार्ड बनाए जाएंगे। जिला परिषदों में चार लाख तक की आबादी पर 17 वार्ड और इसके बाद प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड गठित किए जाएंगे।