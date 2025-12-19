19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में अब वार्डों का पुनर्गठन शुरू, बढ़ेगी संख्या, जिला कलक्टरों को दिए गए निर्देश

Rajasthan : राजस्थान में अब वार्डों पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी होनी है। भजनलाल सरकार ने जिला कलक्टरों को दो सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 19, 2025

Rajasthan Ward reorganization start wards number increase instructions have been given to district collectors

ग्राफिक्स फोटो

Rajasthan : राजस्थान में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन के बाद अब वार्डों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमान है कि इस प्रक्रिया के बाद प्रदेश में पंचायत राज संस्थाओं में सवा लाख से अधिक वार्ड गठित होंगे। जो पिछली बार के मुकाबले 15 से 20 हजार वार्ड अधिक होंगे।

प्रत्येक संस्था में वार्डों की संख्या विषम रखी जाएगी। ग्राम पंचायतों में वार्डों के पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन के लिए उपखण्ड अधिकारी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद में जिला कलक्टर जिम्मेदार होंगे।

वार्डों का पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन 31 दिसंबर तक होगा पूरा

पंचायत राज विभाग के अनुसार सभी पंचायत राज संस्थानों में वार्डों का पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से जिला कलक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें दो सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले सात दिन में वार्डों का पुनर्गठन व पुर्नसीमांकन कर नोटिस जारी किया जाएगा, जबकि अगले सात दिन में प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई कर निस्तारण किया जाएगा।

ग्राम पंचायत : 3 हजार तक की आबादी पर पहले बनाए जाएंगे 7 वार्ड

ग्राम पंचायतों में 3 हजार तक की आबादी पर पहले 7 वार्ड बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार की आबादी पर 2 नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। पंचायत समितियों में 1 लाख तक की आबादी पर 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त 15 हजार की आबादी पर दो नए वार्ड बनाए जाएंगे। जिला परिषदों में चार लाख तक की आबादी पर 17 वार्ड और इसके बाद प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर 2 अतिरिक्त वार्ड गठित किए जाएंगे।

पहले और अब संख्या में बढ़ोतरी

जिला परिषद : पहले - 33, नई- 8, कुल - 41
पंचायत समिति : पहले - 365, नई - 85, कुल - 450
ग्राम पंचायत : पहले - 11,194, नई - 3,441, कुल - 14,635

पहले वार्डों की स्थिति

जिला परिषद : 1,014
पंचायत समिति : 6,426
ग्राम पंचायत : 1,07,707
(इन पंचायत राज संस्थाओं में पहले वार्डों की संख्या करीब 1.15 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.30 लाख से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है)

Published on:

19 Dec 2025 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan : राजस्थान में अब वार्डों का पुनर्गठन शुरू, बढ़ेगी संख्या, जिला कलक्टरों को दिए गए निर्देश

