बांसवाड़ा

Banswara : पंचायत चुनाव से पहले बदला गांव की सरकार का नक्शा, बांसवाड़ा में 132 नई ग्राम पंचायत बनीं

Banswara : राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायतों का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। बांसवाड़ा में अब 132 नई पंचायतों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 547 हो गई हैं।

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 22, 2025

Rajasthan village government map changed Before Panchayat elections Banswara 132 new Gram Panchayats formed

फोटो - AI

Banswara : राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायतों का नक्शा पूरी तरह बदल दिया है। जिले में अब 132 नई पंचायतों के गठन के बाद इनकी संख्या बढ़कर 547 हो़ गई हैं।

सबसे ज्यादा 24 नई ग्राम पंचायतें आनंदपुरी ब्लॉक में बनाई गई हैं, जबकि दूसरे नंबर पर सज्जनगढ़ है, जहां 23 नई ग्राम पंचायतें बनाई हैं। पूर्व में जिले में 415 ग्राम पंचायतें थीं, जो अब बढ़कर 547 हो गई हैं। 203 ग्राम पंचायत को पुनर्गठित किया है, जिनमें 132 नई बनीं। गौरतलब है धारा 101 के तहत जिले में 219 ग्राम पंचायत के पुनर्गठन का प्रस्ताव लिया गया था।

पंचायत समिति - ग्राम पंचायतें

आनंदपुरी 24
सज्जनगढ़ 23
गढ़ी 14
घाटोल 13
कुशलगढ़ 11
अरथूना 10
गांगड़तलाई 9
छोटी सरवन 8
छोटी सरवा 5
बांसवाड़ा 4
बागीदौरा 4
तलवाड़ा 4
गनोड़ा 3

अब पंचायत समितियों की बारी

राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में पंचायत समितियों का अभी उल्लेख नहीं हैं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। उम्मीद की जा रही है कि जिले को 2 से 3 पंचायत समितियां और मिल सकती हैं। हालांकि प्रस्ताव में कुल 5 पंचायत समितियों का उल्लेख था। इनमें सज्जनगढ़, आनंदपुरी, गढ़ी, अरथूना और बांसवाड़ा में एक-एक नवीन पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव था। इसमें 6 पंचायत समितियों का पुनर्गठन भी शामिल था। आपत्तियों के बाद इनकी संख्या 4 रह गई।

कुछ पंचायतों के प्रस्ताव निरस्त

1- छोटी सरवन में नई पंचायत सजवानिया को निरस्त कर दिया है। इसे बारी व नापला को मिलाकर बनाने का प्रस्ताव था।
2- गनोडा में टिंबा गामड़ी निरस्त की, जिसे बडलिया से अलग किया था। बिछावाड़ा से जेथाजी का गड़ा को मोटा टांडा में मिलाया, जबकि मोटा टांडा से लांबापाड़ा नई पंचायत बनाई है। चिरोला पंचायत को बस्सीआड़ा दुखवाड़ा और बोरदा से मिलकर बनाया है।
3- गढ़ी में ऊटी पंचायत निरस्त कर अगरपुरा में शामिल किया, जबकि नवागांव को यथावत रखा।
4- घाटोल में चुण्वई व हिलेज को निरस्त किया। हिम्मत सिंह का गड़ा का नवसृजन ठीकरिया चंद्रावत से किया। करगचिया निरस्त करके इसके ग्राम को ठीकरिया चंद्रावत में मिलाया। खेरवा व खमेरा से मिलाकर नाथजी का गड़ा पंचायत नवसृजित की गई। हावड़ा का नवसृजन ग्राम पंचायत सवनिया से किया।

Published on:

22 Nov 2025 02:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara : पंचायत चुनाव से पहले बदला गांव की सरकार का नक्शा, बांसवाड़ा में 132 नई ग्राम पंचायत बनीं

