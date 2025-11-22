Banswara : पंचायत चुनाव से पहले बदला गांव की सरकार का नक्शा, बांसवाड़ा में 132 नई ग्राम पंचायत बनीं

1- छोटी सरवन में नई पंचायत सजवानिया को निरस्त कर दिया है। इसे बारी व नापला को मिलाकर बनाने का प्रस्ताव था।

2- गनोडा में टिंबा गामड़ी निरस्त की, जिसे बडलिया से अलग किया था। बिछावाड़ा से जेथाजी का गड़ा को मोटा टांडा में मिलाया, जबकि मोटा टांडा से लांबापाड़ा नई पंचायत बनाई है। चिरोला पंचायत को बस्सीआड़ा दुखवाड़ा और बोरदा से मिलकर बनाया है।

3- गढ़ी में ऊटी पंचायत निरस्त कर अगरपुरा में शामिल किया, जबकि नवागांव को यथावत रखा।

4- घाटोल में चुण्वई व हिलेज को निरस्त किया। हिम्मत सिंह का गड़ा का नवसृजन ठीकरिया चंद्रावत से किया। करगचिया निरस्त करके इसके ग्राम को ठीकरिया चंद्रावत में मिलाया। खेरवा व खमेरा से मिलाकर नाथजी का गड़ा पंचायत नवसृजित की गई। हावड़ा का नवसृजन ग्राम पंचायत सवनिया से किया।