Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Suicide In Love Affair: बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 18 साल की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का पिछले 3 साल से एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया, तो वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया।