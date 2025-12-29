29 दिसंबर 2025,

सोमवार

बांसवाड़ा

Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

12th Class Girl Committed Suicide: बांसवाड़ा की एक युवती ने प्रेमी के शादी से इनकार पर कीटनाशक पीकर जान दे दी। मृतका का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।

बांसवाड़ा

image

Akshita Deora

Dec 29, 2025

Rajasthan-Police

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Suicide In Love Affair: बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 18 साल की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का पिछले 3 साल से एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया, तो वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया।

परिजनों ने पहुंचाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार रविवार शाम युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे अचेत अवस्था में एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया।

प्रेमी के इनकार से थी आहत

मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी चल रही थी। लेकिन हाल ही में युवक ने शादी करने से मना कर दिया था। इसी बात से युवती काफी दुखी और तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक परेशानी के चलते उसने खौफनाक कदम उठा लिया।

पुलिस को नहीं मिली अब तक रिपोर्ट

इस पूरे मामले को लेकर देर शाम तक आंबापुरा थाने में किसी तरह की कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों के आने का इंतजार किया है।

बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाने के सीआई रमेशचंद्र मीणा ने बताया कि फिलहाल मामले में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सोमवार को परिजनों से बातचीत कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच की जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

