Banswara: 3 साल के प्रेम-प्रसंग के बाद बॉयफ्रेंड ने शादी से किया इनकार तो 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम

Suicide In Love Affair: बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक 18 साल की छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का पिछले 3 साल से एक युवक के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया, तो वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गई और कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया।
जानकारी के अनुसार रविवार शाम युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे अचेत अवस्था में एमजी अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया।
मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी का एक युवक के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच शादी को लेकर बातचीत भी चल रही थी। लेकिन हाल ही में युवक ने शादी करने से मना कर दिया था। इसी बात से युवती काफी दुखी और तनाव में थी। परिजनों का कहना है कि इसी मानसिक परेशानी के चलते उसने खौफनाक कदम उठा लिया।
इस पूरे मामले को लेकर देर शाम तक आंबापुरा थाने में किसी तरह की कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों के आने का इंतजार किया है।
बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाने के सीआई रमेशचंद्र मीणा ने बताया कि फिलहाल मामले में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। सोमवार को परिजनों से बातचीत कर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच की जाएगी।
