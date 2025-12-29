राजस्थान के IPS बेटे का यूपी में बजा डंका, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया सम्मानित

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कानून-व्यवस्था को सधे हुए ढंग से संभालने के साथ-साथ आइपीएस कृष्ण बिश्नोई ने एक वर्ष के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा और वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर अपराध के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया। इस गिरोह के 17 मामलों में 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठित गिरोह वर्षों से देशभर में मरणासन्न अथवा मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी, बैंक खाते और फाइनेंस के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था। जांच में हत्या तक कराने और मृतकों के नाम पर फर्जी ट्रैक्टर फाइनेंस कराने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए।