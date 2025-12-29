राजस्थान के IPS बेटे का यूपी में बजा डंका, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद किया सम्मानित

फोटो-पत्रिका
बाड़मेर। जिले के धोरीमन्ना निवासी युवा आइपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उत्तर प्रदेश पुलिस में अपनी कार्यकुशलता, नेतृत्व क्षमता से प्रदेश ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें पुलिस मंथन-2025 सम्मेलन में बेस्ट पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदान किया।
संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान कानून-व्यवस्था को सधे हुए ढंग से संभालने के साथ-साथ आइपीएस कृष्ण बिश्नोई ने एक वर्ष के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा और वित्तीय धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर अपराध के एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया। इस गिरोह के 17 मामलों में 68 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह संगठित गिरोह वर्षों से देशभर में मरणासन्न अथवा मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी, बैंक खाते और फाइनेंस के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था। जांच में हत्या तक कराने और मृतकों के नाम पर फर्जी ट्रैक्टर फाइनेंस कराने जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए।
कृष्ण बिश्नोई ने महज 24 वर्ष की आयु में आइपीएस बनकर इतिहास रचा। यूपीएससी में उनकी रैंक 174 रही। आइपीएस बनने से पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय में यूरोप-चीन मामलों से जुड़े राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी सेवाएं दी। सेवा के शुरुआती वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में तैनाती के दौरान उन्होंने कुख्यात अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर 803 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कराई, जिससे वे चर्चाओं में आए।
कृष्ण बिश्नोई एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता सुजानाराम बिश्नोई किसान हैं। कृष्ण की प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के गांव में ही हुई। उनकी मेहनत और प्रतिभा का ही परिणाम है कि फ्रांस सरकार ने उन्हें शिक्षा के लिए 40 लाख रुपए की अंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिप भी प्रदान की थी। पुलिस सम्मान अवार्ड के दौरान कृष्ण बिश्नोई अपने माता-पिता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाया। मुख्यमंत्री ने उनके कार्यों की सराहना की।
संभल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद यूआइडीएआई ने आधार संशोधन प्रक्रियाओं में देशव्यापी सुधार किए। साथ ही यूपी पुलिस द्वारा आयोजित इंश्योरेंस कॉन्क्लेव में 50 से अधिक बीमा कंपनियों के साथ नीतिगत सुधारों पर मंथन हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक छवि बनी।
