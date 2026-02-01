Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, मां और 2 मासूम बेटों की मौत, सदमे से जमीन पर गिरे दादा

पुलिस के अनुसार पांचा की ढाणी निवासी टीकमराम जाट के चार बेटों में से सबसे छोटे बेटे प्रेम कुमार उर्फ पूनम की पत्नी देवी बुधवार दोपहर घर से दूर स्थित टांके पर बकरियों को पानी पिलाने गई थी। उसके साथ उसके दो बेटे अर्जुन (8 वर्ष) और धर्मेंद्र (5 वर्ष) भी थे। बताया जा रहा है कि टीकमराम के बड़े बेटे के पास ही खेत में मकान निर्माण कार्य चल रहा था। देवी ने मजदूरों के लिए चाय बनाकर अपने ससुर को दी और स्वयं बकरियों को पानी पिलाने टांके पर चली गई। उसे जाते देख दोनों बेटे भी साथ हो लिए।