भूखंड विवाद में दो पक्षों की भिड़ंत, घायल व्हीलचेयर-स्ट्रेचर पर पहुंचे एसपी ऑफिस

सूचना मिलने पर एसपी नरेंद्रसिंह मीना स्वयं कार्यालय से बाहर आए और पीड़ित पक्ष से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान घायलों की स्थिति देखकर मौके पर मौजूद लोग भी भावुक हो गए। एसपी ने स्पष्ट किया कि मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाद और मारपीट हुई है तथा गंभीर चोटों को देखते हुए धारा 307 (जानलेवा हमला) जोड़ी गई है। अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए मामला एएसपी बाड़मेर नितेश आर्य को सौंपा गया है।