बाड़मेर जिले में होगा बड़ा फेरबदल, 47 गांवों को मिलेगी राहत, नए पुलिस थाने और चौकियों के प्रस्ताव तैयार

जिलों के पुनर्गठन के बाद गुड़ामालानी, रागेश्वरी और धोरीमन्ना के 47 गांवों को बाड़मेर सदर थाने में जोड़ा गया था। सदर थाने से इन गांवों की दूरी अधिक होने के कारण आमजन को परेशानी हो रही थी। इसी दूरी को कम करने के लिए अब 'बाछड़ाऊ' और 'नोखड़ा' जैसे क्षेत्रों में नए थाने बनाए जा रहे हैं।