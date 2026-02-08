8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

‘लड़का होता तो थप्पड़ मारता, 7 गट्टे खाता, कुत्ते की…’ महिला टीचर की ज्वॉइनिंग को लेकर मचा घमासान

बाड़मेर जिले में प्रिंसिपल और व्याख्याता के बीच ज्वॉइनिंग को लेकर विवाद बढ़ गया। गाली-गलौज और धमकियों के आरोप में नागाणा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों के बीच बातचीत का कथित ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Feb 08, 2026

Barmer Row Over Woman Teacher Joining and Principal

Barmer Row Over Woman Teacher Joining and Principal (Photo-AI)

कवास (बाड़मेर): बांदरा ग्राम पंचायत के चंदानियो की ढाणी स्थित राजकीय विद्यालय में पदस्थ प्रिंसिपल और व्याख्याता के बीच हुई कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो में दोनों के बीच तीखी बहस, अपशब्दों और कथित धमकियों की बातचीत सुनाई दे रही है।

बता दें कि ऑडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन इसके वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, व्याख्याता शीतल सिंघल कार्यग्रहण (ज्वॉइनिंग) की स्वीकृति को लेकर प्रिंसिपल गेनाराम से बातचीत कर रही हैं। ऑडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।

लगाया गेट पर ताला

ऑडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार सुबह विद्यालय स्टॉफ और ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। करीब एक से डेढ़ घंटे बाद स्थानीय लोगों की समझाइश के बाद ताला खोला गया। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके की स्थिति की जानकारी लेकर जांच प्रक्रिया शुरू की।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि ऑडियो की सत्यता प्रमाणित होती है, तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बांदरा पीईईओ एवं प्रिंसिपल गेनाराम से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि बाद में बात करूंगा।

व्याख्याता ने लगाए आरोप

व्याख्याता शीतल सिंघल ने बताया कि उन्हें जानबूझकर विद्यालय में जॉइन नहीं करवाया गया। समग्र शिक्षा कार्यालय के आदेश क्रमांक 362 दिनांक 2 फरवरी के तहत उन्होंने 3 फरवरी को कार्यग्रहण प्रस्तुत किया था। रिलीवर ऑर्डर को लेकर प्रिंसिपल को पत्र लिखने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई, जिसके चलते उन्होंने नागाणा थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

ऑडियो में क्या है?

करीब 4 मिनट 36 सेकेंड के वायरल ऑडियो में दोनों के बीच तीखी बहस, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग और धमकी भरी भाषा सुनाई देती है। बीच-बीच में अन्य स्टॉफ सदस्यों की आवाजें भी रिकॉर्ड में सुनाई दे रही हैं। ऑडियो में प्रिंसिपल कथित तौर पर टीचर को 'फफूंद' कहते और 'कुत्ते की मौत मरेगी' जैसी बददुआएं देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने यहां तक कह दिया, अगर लड़का होता तो थप्पड़ मारता, सात गट्टे खाता।

ये भी पढ़ें

साध्वी प्रेम बाईसा केस: मौत के बाद किसने की इंस्टाग्राम पोस्ट? युवक ने खोला राज, पिता के कहने पर हुआ था बड़ा खेल
जोधपुर
Sadhvi Prem Baisa Death Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Feb 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / ‘लड़का होता तो थप्पड़ मारता, 7 गट्टे खाता, कुत्ते की…’ महिला टीचर की ज्वॉइनिंग को लेकर मचा घमासान

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Valentine’s Week 2026 : राजस्थान में अचानक बढ़ गया गुलाब के फूलों का रेट, वजह है बेहद रोचक, जानें

Valentines Week 2026 Rajasthan suddenly increased roses flowers price reason is very interesting Know
बाड़मेर

संडे पोल में आपकी आवाज, जानिए शहरवासियों का दर्द

सार्वजनिक श्मशान घाट
बाड़मेर

राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के द्वार: जयपुर-पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को मंजूरी, 5 जिलों को जोड़ेगा

Jaipur-Pachpadra Greenfield Expressway
बाड़मेर

परीक्षा को डर या बोझ न मानें, छात्र उत्सव के रूप में दे परीक्षा 

बाड़मेर। पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय जालीपा छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम के कार्यक्रम का प्रसारण कर विद्यर्थियों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने प्रसारण उत्साह से देखा और प्ररेणा ग्रहण की। कार्यक्रम का प्रसारण प्रातः 10 बजे शुरु हुआ। विद्यार्थियों के साथ शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विभिन्न डिजिटल और शैक्षिक पोर्टलों के माध्यम से लाइव प्रसारित हुआ। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा संबंधी तनाव, प्रभावी तैयारी की रणनीतियां, समय प्रबंधन, आत्मअनुशासन तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परीक्षा को डर या बोझ न मानकर उत्सव के रूप में लेने की प्रेरणा दी। लेखन अभ्यास, स्मृति भंडारण और आत्ममूल्यांकन जैसे उपायों को अपनाकर अध्ययन को रोचक बनाने के सुझाव भी दिए। विद्यालय के प्राचार्य किशना राम सेंवर, शिक्षकों और कर्मचारियों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सेंवर ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने विद्यालय की औपचारिक शिक्षा को नई दिशा प्रदान की है। यह न केवल विद्यार्थियों की रचनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करता है, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से सशक्त भी बनाता है। कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी संदेशों से उनका परीक्षा भय काफी हद तक दूर हुआ है और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों ने इसे एक प्रेरक और जीवन बदलने वाला अनुभव बताया, जो आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
समाचार

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र का विमोचन
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.