‘लड़का होता तो थप्पड़ मारता, 7 गट्टे खाता, कुत्ते की…’ महिला टीचर की ज्वॉइनिंग को लेकर मचा घमासान

करीब 4 मिनट 36 सेकेंड के वायरल ऑडियो में दोनों के बीच तीखी बहस, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग और धमकी भरी भाषा सुनाई देती है। बीच-बीच में अन्य स्टॉफ सदस्यों की आवाजें भी रिकॉर्ड में सुनाई दे रही हैं। ऑडियो में प्रिंसिपल कथित तौर पर टीचर को 'फफूंद' कहते और 'कुत्ते की मौत मरेगी' जैसी बददुआएं देते सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने यहां तक कह दिया, अगर लड़का होता तो थप्पड़ मारता, सात गट्टे खाता।