बाड़मेर में मुआवजे को लेकर भड़के किसान, ट्रैक्टरों का काफिला रोका, पुलिसकर्मियों-महिलाओं में धक्का-मुक्की

सड़क पर बैठे किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी की प्रशासन, प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि वार्ता करें वरना बाड़मेर कूच किया जाएगा। इस पर प्रशासन द्वारा सक्षम स्तर के अधिकारी एवं प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि से सकारात्मक वार्ता के आश्वासन पर किसानों का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए राजी हुआ। तब टोल प्लाजा पर ही वार्ता हुई; किसानों के प्रतिनिधिमंडल में बायतु प्रधान सिमरथा राम बेनीवाल, बायतु भीमजी सरपंच किशनाराम मेघवाल, बोड़वा सरपंच चैनाराम गोदारा, आरएलपी नेता जालाराम पालीवाल, भाजपा युवा नेता जोगा राम भोजासर, एडवोकेट कुंभ सिंह सऊ, पूर्व छात्र संघ ओमप्रकाश मुंढ़, स्थानीय ग्रामीण भुराराम सऊ, शामिल रहें। वार्ता में एसडीएम यथार्थ शेखर, युआइटी सचिव श्रवणसिंह राजावत, बायतु तहसीलदार मोनालिसा देथा सहित अन्य अधिकारी शामिल रहें।