घरेलू कलह से टूटी सांसों की डोर, मां और मासूमों की सिर्फ तस्वीरें बची, तीन बच्चों संग टांके में कूदकर दी थी जान

Balotra News: बालोतरा जिले में जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव की एक ढाणी में बुधवार देर रात बाद दो बेटों और एक मासूम बेटी को टांके में फेंकने के बाद खुद मां के भी टांके में कूदने की घटना ने आस-पड़ोस व परिवार के लोगों को अंदर तक हिला दिया। सामान्य अनबन और मानसिक तनाव के चलते 32 वर्षीय विवाहिता ममता ने पहले तो एक-एक कर खुद की तीन संतानों को पानी के गहरे टांके में डाला और फिर खुद भी कूद गई।