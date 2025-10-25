Patrika LogoSwitch to English

घरेलू कलह से टूटी सांसों की डोर, मां और मासूमों की सिर्फ तस्वीरें बची, तीन बच्चों संग टांके में कूदकर दी थी जान

Balotra News: इस घटना में सबसे छोटी पांच महीने की मासूम बेटी मानवी थी। जो अभी तक मां भी बोलना नहीं सीख पाई थी, उससे पहले ही उसकी मां ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 25, 2025

Balotra News

मृतक मां और मासूम बच्चे (फोटो- पत्रिका)

Balotra News: बालोतरा जिले में जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव की एक ढाणी में बुधवार देर रात बाद दो बेटों और एक मासूम बेटी को टांके में फेंकने के बाद खुद मां के भी टांके में कूदने की घटना ने आस-पड़ोस व परिवार के लोगों को अंदर तक हिला दिया। सामान्य अनबन और मानसिक तनाव के चलते 32 वर्षीय विवाहिता ममता ने पहले तो एक-एक कर खुद की तीन संतानों को पानी के गहरे टांके में डाला और फिर खुद भी कूद गई।


पानी में डूबने से चारों की मौत हो गई। इस घटना में सबसे छोटी पांच महीने की मासूम बेटी मानवी थी, जो अभी तक मां भी बोलना नहीं सीख पाई, उससे पहले ही उसकी मां ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अब सिर्फ तीनों मासूमों और मां की केवल तस्वीरें बची हैं।


कारणों तक नहीं पहुंची पुलिस जांच


घटना को 36 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक आत्महत्या के प्रारंभिक कारणों तक नहीं पहुंच पाई है। हालांकि, मृतका के पीहर पक्ष ने भी किसी पर कोई शक या शंका जाहिर नहीं की, जिससे मामले की जांच पुलिस के चुनौती बन रही है।


पुलिस अब तकनीकी रूप से पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद पुलिस की मोबाइल इंवेस्टिगेशन टीम ने मौक पर पहुंच कर घटना स्थल से विभिन्न प्रकार के साक्ष्य एकत्रित किए। हालांकि, पुलिस आत्महत्या का प्रारंभिक कारण घरेलू कलह मानकर चल रही है।


एक साथ खाया था खाना


मृतका के परिजनों ने बताया कि बुधवार रात को सभी परिवार सदस्यों ने आम दिनों की तरह एक साथ बैठकर खाना खाया था। इसके बाद सभी सो गए थे। इस दरमियान मध्य रात्रि के बाद विवाहिता ममता ने दो बेटों और एक बेटी को टांके में फेंक कर खुद भी टांके में कूद गई। सुबह जब परिवार सदस्य उठे तो चारों के बिस्तर खाली पड़े थे।


इसके बाद इधर-उधर देखा तो ढाणी में बने पानी के टांके का खुला ढक्कन और उस पर मृतका की ऊनी शॉल पड़ी देखी तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने टांके पर जाकर देखा तो मासूम बच्ची और चार वर्षीय बेटे का शव पानी में दिखाई दिए। इसके बाद परिजनों ने पुलिस और ग्रामीणों को घटना की सूचना दी।


दो शव पानी में डूबे


खेत में बने टांके की तलहटी में कीचड़ जमा होने से सात वर्षीय बेटे नवीन व उसकी मां ममता के शव उसमें धंस गए। ग्रामीणों ने पानी के ऊपर दिख रहे मानवी और रूगाराम के शवों को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन नवीन व ममता के शवों को काफी मशक्कत के बाद भी निकाल नहीं पाए। इसके बाद पुलिस ने सिविल डिफेंस के जवान जनक माली को बुलाया। जनक ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला।


पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की ओर से तकनीकी व विभिन्न अन्य कई एंगल्स पर अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं, घटना के कारणों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं।
-राजेंद्र सिंह, सीआई जसोल थाना

25 Oct 2025 01:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / घरेलू कलह से टूटी सांसों की डोर, मां और मासूमों की सिर्फ तस्वीरें बची, तीन बच्चों संग टांके में कूदकर दी थी जान

