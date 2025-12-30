IAS Tina Dabi: बाड़मेर को मिले राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार पर उठे सवाल, कलक्टर टीना डाबी ने सोशल मीडिया पोस्ट को बताया भ्रामक

सांसद उम्मेदाराम और विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से उठाए गए सवालों पर टीना डाबी ने कहा कि उन्हें अभियान की पूरी जानकारी नहीं थी। संवाद के माध्यम से उन्हें सही तथ्य अवगत करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह अभियान 6 सितंबर 2024 से 31 मई 2025 तक चला, जिसमें इस अवधि में पूर्ण हुए सभी जल संरक्षण कार्य शामिल किए गए, भले ही उनकी स्वीकृति पहले की रही हो। इसी आधार पर जिले में 79 हजार से अधिक जल संरक्षण कार्य दर्ज किए गए, जिनमें मनरेगा, वित्त आयोग, एफएफसी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन, कृषि विभाग सहित अन्य योजनाओं के कार्य शामिल हैं।