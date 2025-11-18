IAS Tina Dabi: बाड़मेर की कलक्टर टीना डाबी ने किया कमाल, खुद राष्ट्रपति ने दिल्ली में दिए 2 करोड़ रुपए, जानें वजह

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बाड़मेर। कैच द रेन अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान जिला कलक्टर टीना डाबी को प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार से सम्मानित किया।
जिले को टांका निर्माण और वर्षा जल संरक्षण की अभिनव पहल के लिए प्रथम श्रेणी का पुरस्कार तथा 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जल संरक्षण को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है और इसमें केंद्र-राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा जनता की संयुक्त भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने किसानों और उद्यमियों को कम जल उपयोग के साथ अधिक उत्पादन के नवोन्मेषी उपाय अपनाने की सलाह भी दी।
जिला कलक्टर टीना डाबी ने इस सम्मान को पूरे प्रशासनिक तंत्र और टीम भावना का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बाड़मेर में बड़े स्तर पर किए गए टांका निर्माण से अब वह वर्षा जल, जो पहले व्यर्थ बह जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के रूप में उपयोग हो रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिले में वर्षा जल संचयन ढांचे के साथ-साथ झीलों, तालाबों और बावड़ियों के पुनरुद्धार का कार्य भी व्यापक स्तर पर किया जा रहा है।इस वर्ष प्रथम जल संचय जन भागीदारी सम्मान में कुल 100 पुरस्कार घोषित किए गए, जिनमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, 67 जिले, नगर निकाय, सहयोगी मंत्रालय, उद्योग, स्वयंसेवी संगठन और नोडल अधिकारी शामिल हैं।
