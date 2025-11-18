IAS Tina Dabi: बाड़मेर की कलक्टर टीना डाबी ने किया कमाल, खुद राष्ट्रपति ने दिल्ली में दिए 2 करोड़ रुपए, जानें वजह

जिले को टांका निर्माण और वर्षा जल संरक्षण की अभिनव पहल के लिए प्रथम श्रेणी का पुरस्कार तथा 2 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जल संरक्षण को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है और इसमें केंद्र-राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा जनता की संयुक्त भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने किसानों और उद्यमियों को कम जल उपयोग के साथ अधिक उत्पादन के नवोन्मेषी उपाय अपनाने की सलाह भी दी।