राजस्थान में धोरों के बीच चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री, 85 करोड़ की नशे की खेप पकड़ी; महाराष्ट्र से जुड़े नेटवर्क के तार

एएसपी नितेश आर्य ने बताया कि इस अवैध एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का मुख्य मास्टरमाइंड मोटाराम पुत्र वीरमाराम जाट निवासी केरली (आदर्श चवा) है, जो लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में चार प्रकरण दर्ज हैं। वह बालोतरा के कल्याणपुर और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दर्ज मामलों में फरार चल रहा है। गंगानगर पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए और बालोतरा पुलिस द्वारा 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मोटाराम घर से 20 साल से ही बाहर है, वह सांचोर क्षेत्र में रहकर तस्करी कर रहा हैं। वहीं, आरोपी दिनेश गिरी पुत्र अचल गिरी निवासी रावतसर के खिलाफ भी चार प्रकरण दर्ज हैं। एक अन्य आरोपी फौजी बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है।