Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

पुलिस ने बताया कि डेडराज उर्फ डिम्पी उर्फ बिज्जू अभी फरार है। डेडराज अपने गांव नेतड़वास जिला सीकर में अवैध शराब फैक्ट्री चलाता था, जिसे सदर थाना पुलिस व आबकारी विभाग ने पकड़ा था। आराेपी पहले से ही अवैध मादक पदार्थ व ड्रग्स, डोडा-पोस्त की खेत सप्लाई करने और शराब तस्करी का काम करता है। आरोपी हरियाणा नंबर की कार रखता है और वह अपने सहयोगी अनिल के पकड़े जाने के बाद मौके से भाग छूटा था। जबकि पूर्व सरपंच के भतीजे अनिल सिहाग को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।