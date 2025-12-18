Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

फोटो: पत्रिका
JCB Action On Poultry Farm House: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल और झुंझुनूं पुलिस की ओर से धनूरी थानाक्षेत्र के गांव नांद का बास में एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करने के बाद बुधवार को मुर्गी फार्म व उसमें बने कमरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया।
एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, एएसपी त्वरित अनुसंधान इकाई फूलचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम नांद का बास गांव में पूर्व सरपंच के पति सुरेश सिहाग के खेत में जेसीबी के साथ पहुंची। जहां पर कई घंटे तक जेसीबी से सोलह हजार वर्गफीट में बने मुर्गी फार्म को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सीओ ग्रामीण हरिसिंह धायल, नायब तहसीलदार सुधेश महला बिसाऊ, धनूरी थानाधिकारी सुभाषचन्द्र सामोता समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) व झुंझुनूं पुलिस ने 15 दिसम्बर को धनूरी थाना क्षेत्र के गांव नांद का बास में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। यह फैक्ट्री पूर्व सरपंच के भतीजे अनिल सिहाग (31) निवासी नांद का बास झुंझुनूं व सीकर के नेतड़वास गांव के डेडराज उर्फ डिम्पी उर्फ बिज्जू (38) चला रहे थे।
डेडराज ही एमडीएमए बनाने की फैक्ट्री का सामान, केमिकल व अन्य वस्तुएं लेकर आया था। उसी ने अनिल को भी एमडीएमए बनाना सिखाया था। दोनों ने करीब 15 दिनों में ही करीब 10 किलो एमडीएमए बना ली थी। एमडी ड्रग जब मुंबई में सप्लाई की गई तो वहां की एएनसी टीम ने पाया कि एमडी बनाने की फैक्ट्री राजस्थान के झुंझुनूं जिले में है। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ की सामग्री जब्त की थी।
पुलिस ने बताया कि डेडराज उर्फ डिम्पी उर्फ बिज्जू अभी फरार है। डेडराज अपने गांव नेतड़वास जिला सीकर में अवैध शराब फैक्ट्री चलाता था, जिसे सदर थाना पुलिस व आबकारी विभाग ने पकड़ा था। आराेपी पहले से ही अवैध मादक पदार्थ व ड्रग्स, डोडा-पोस्त की खेत सप्लाई करने और शराब तस्करी का काम करता है। आरोपी हरियाणा नंबर की कार रखता है और वह अपने सहयोगी अनिल के पकड़े जाने के बाद मौके से भाग छूटा था। जबकि पूर्व सरपंच के भतीजे अनिल सिहाग को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
