18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

Jhunjhunu MD Drugs Factory Demolished: झुंझुनूं जिले में नांद का बास गांव में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही 100 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स फैक्ट्री को पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 18, 2025

100-cr-Rupees-MD-drugs-factory-demolished

फोटो: पत्रिका

JCB Action On Poultry Farm House: महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल और झुंझुनूं पुलिस की ओर से धनूरी थानाक्षेत्र के गांव नांद का बास में एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करने के बाद बुधवार को मुर्गी फार्म व उसमें बने कमरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि एएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, एएसपी त्वरित अनुसंधान इकाई फूलचंद के नेतृत्व में पुलिस टीम नांद का बास गांव में पूर्व सरपंच के पति सुरेश सिहाग के खेत में जेसीबी के साथ पहुंची। जहां पर कई घंटे तक जेसीबी से सोलह हजार वर्गफीट में बने मुर्गी फार्म को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सीओ ग्रामीण हरिसिंह धायल, नायब तहसीलदार सुधेश महला बिसाऊ, धनूरी थानाधिकारी सुभाषचन्द्र सामोता समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

15 दिसंबर को किया था फैक्ट्री का पर्दाफाश

महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) व झुंझुनूं पुलिस ने 15 दिसम्बर को धनूरी थाना क्षेत्र के गांव नांद का बास में मुर्गी फार्म की आड़ में चल रही एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। यह फैक्ट्री पूर्व सरपंच के भतीजे अनिल सिहाग (31) निवासी नांद का बास झुंझुनूं व सीकर के नेतड़वास गांव के डेडराज उर्फ डिम्पी उर्फ बिज्जू (38) चला रहे थे।

डेडराज ही एमडीएमए बनाने की फैक्ट्री का सामान, केमिकल व अन्य वस्तुएं लेकर आया था। उसी ने अनिल को भी एमडीएमए बनाना सिखाया था। दोनों ने करीब 15 दिनों में ही करीब 10 किलो एमडीएमए बना ली थी। एमडी ड्रग जब मुंबई में सप्लाई की गई तो वहां की एएनसी टीम ने पाया कि एमडी बनाने की फैक्ट्री राजस्थान के झुंझुनूं जिले में है। मुंबई की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ की सामग्री जब्त की थी।

तस्कर डेडराज चल रहा फरार

पुलिस ने बताया कि डेडराज उर्फ डिम्पी उर्फ बिज्जू अभी फरार है। डेडराज अपने गांव नेतड़वास जिला सीकर में अवैध शराब फैक्ट्री चलाता था, जिसे सदर थाना पुलिस व आबकारी विभाग ने पकड़ा था। आराेपी पहले से ही अवैध मादक पदार्थ व ड्रग्स, डोडा-पोस्त की खेत सप्लाई करने और शराब तस्करी का काम करता है। आरोपी हरियाणा नंबर की कार रखता है और वह अपने सहयोगी अनिल के पकड़े जाने के बाद मौके से भाग छूटा था। जबकि पूर्व सरपंच के भतीजे अनिल सिहाग को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

ये भी पढ़ें

Rarest Of Rare Crime 2025: जंगल में रिलेशन बना रहा था कपल, तांत्रिक ने दोनों को फेविक्विक डालकर चिपकाया और फिर…
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 10:05 am

Published on:

18 Dec 2025 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

झुंझुनू

झुंझुनूं गैंगवार: आसिफ खान ने ही कराई थी हत्या की सुपारी के लिए लेनदेन की डील, हिस्ट्रीशीटर श्रवण की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

Jhunjhunu-gang-war
झुंझुनू

राजस्थान में पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री, महाराष्ट्र पुलिस की रेड के बाद मचा हड़कंप

Jhunjhunu-MD-Drugs-Factory-Busted-
झुंझुनू

जिला स्तरीय युवा महोत्सव का समापन, यहां पढ़ें विजेताओं के नाम

jhunjhunu news
झुंझुनू

सरकारी प्रधानाध्यापिका क्यों मरवाना चाहती थी महिला डॉक्टर को? पढ़ें पूरी कहानी

jhunjhunu news
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.