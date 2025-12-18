18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Real Hero : आदित्य की सुझबुझ और इंसानियत से बची युवक की जिदंगी, जीप से सामान निकालकर जमीन पर पटका, घायल को ले गया अस्पताल

ओला की ढाणी निवासी सुलतान ओला (55) अपने पोते कपिल ओला के साथ बाइक से जा रहा था। ऊबली का बालाजी स्टैंड के पास बजरी कांटे के पास तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दादा डंपर से कुचला गया। जबकि पोता सडक़ पर जा गिरा। कुचले जाने से सुलतान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल बुरी तरह घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Jitendra Kumar Yogi

Dec 18, 2025

झुंझुनूं. ऊबली का बालजी स्टैंड के पास सड़क हादसे में घायल को जीप में बैठाते व इनसेट घायल की जान बचाने वाला आदित्य।

झुंझुनूं. कहते हैं इंसानियत आज भी जिंदा है....बस जरूरत होती है सही वक्त पर सही फैसले की। स्टेट हाइवे-37 पर गुढ़ागौड़जी इलाके के बालाजी बस स्टैंड के पास बुधवार दोपहर हुए सडक़ हादसे के दौरान टीटनवाड़ गांव की ढाका की ढाणी निवासी आदित्य ढाका ने यही साबित कर दिखाया। हादसे में जहां एक बुजुर्ग की जान चली गई, वहीं आदित्य की सूझबूझ और इंसानियत ने एक युवक की जिंदगी बचा ली। पुलिस के अनुसार ओला की ढाणी निवासी सुलतान ओला (55) अपने पोते कपिल ओला के साथ बाइक से जा रहा था। ऊबली का बालाजी स्टैंड के पास बजरी कांटे के पास तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दादा डंपर से कुचला गया। जबकि पोता सडक़ पर जा गिरा। कुचले जाने से सुलतान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल बुरी तरह घायल हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ढाका की ढाणी निवासी आदित्य ढाका पुत्र राजपालसिंह ढाका अपनी जीप में खल, चूरी सहित घरेलू सामान भरकर गांव लौट रहा था। हादसा देखते ही उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी जीप सडक़ किनारे रोकी और उसमें भरा सारा सामान नीचे पटक दिया। आस-पास मौजूद लोगों की मदद से उन्होंने घायल कपिल को तुरंत जीप में बैठाया और सीधे सीएचसी गुढ़ागौडज़ी की इमरजेंसी में पहुंचाया।

समय पर मिला उपचार

अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. अनुराग चौधरी और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने तत्काल उपचार शुरू किया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद कपिल को जयपुर रैफर किया गया। गुढ़ागौडज़ी थानाधिकारी सुरेश रोलन ने बताया कि घायल युवक की स्थिति में अब सुधार है और समय पर उपचार मिल पाया। इसमें आदित्य ढाका की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले सुलतान ओला के शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया। वहीं, डंपर को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद क्षेत्र में आदित्य ढाका की हर ओर चर्चा है। लोग कह रहे हैं सडक़ पर भले ही सामान बिखर गया, लेकिन एक परिवार का चिराग बुझने से बच गया। यही असली हीरो होता है। आदित्य दूध उत्पाद बनाने का कार्य करता है।

संदेश: घबराने की बजाय मदद करें

युवक की जान बचाने वाले आदित्य ढाका ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि चाहे सड़क हादसा हो या कोई अन्य आपात स्थिति, जहां तक संभव हो लोगों को घबराने के बजाय आगे आकर मदद करनी चाहिए। कई बार सिर्फ समय पर अस्पताल पहुंचा देने से किसी की जिंदगी बच जाती है। उन्होंने कहा कि जीवन देना और लेना भले ही भगवान के हाथ में हो, लेकिन इंसान का धर्म है कि वह जरूरतमंद की मदद करे। आदित्य ने बताया कि उनके किसान पिता राजपाल सिंह ढाका ने बचपन से ही उन्हें दूसरों के दुख में काम आने की सीख दी है और उसी संस्कार ने उस दिन उन्हें बिना सोचे-समझे मदद के लिए प्रेरित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 01:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Real Hero : आदित्य की सुझबुझ और इंसानियत से बची युवक की जिदंगी, जीप से सामान निकालकर जमीन पर पटका, घायल को ले गया अस्पताल

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jhunjhunu: पूर्व सरपंच का भतीजा चलाता था 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री, प्रशासन ने पति के मुर्गी फार्म को कर दिया ध्वस्त

100-cr-Rupees-MD-drugs-factory-demolished
झुंझुनू

दर्दनाक हादसा: डंपर ने बाइक को कुचला, दादा की मौत, पोता गंभीर घायल

झुंझुनू

झुंझुनूं गैंगवार: आसिफ खान ने ही कराई थी हत्या की सुपारी के लिए लेनदेन की डील, हिस्ट्रीशीटर श्रवण की बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

Jhunjhunu-gang-war
झुंझुनू

राजस्थान में पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था 100 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री, महाराष्ट्र पुलिस की रेड के बाद मचा हड़कंप

Jhunjhunu-MD-Drugs-Factory-Busted-
झुंझुनू

जिला स्तरीय युवा महोत्सव का समापन, यहां पढ़ें विजेताओं के नाम

jhunjhunu news
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.