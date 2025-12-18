Real Hero : आदित्य की सुझबुझ और इंसानियत से बची युवक की जिदंगी, जीप से सामान निकालकर जमीन पर पटका, घायल को ले गया अस्पताल

झुंझुनूं. कहते हैं इंसानियत आज भी जिंदा है....बस जरूरत होती है सही वक्त पर सही फैसले की। स्टेट हाइवे-37 पर गुढ़ागौड़जी इलाके के बालाजी बस स्टैंड के पास बुधवार दोपहर हुए सडक़ हादसे के दौरान टीटनवाड़ गांव की ढाका की ढाणी निवासी आदित्य ढाका ने यही साबित कर दिखाया। हादसे में जहां एक बुजुर्ग की जान चली गई, वहीं आदित्य की सूझबूझ और इंसानियत ने एक युवक की जिंदगी बचा ली। पुलिस के अनुसार ओला की ढाणी निवासी सुलतान ओला (55) अपने पोते कपिल ओला के साथ बाइक से जा रहा था। ऊबली का बालाजी स्टैंड के पास बजरी कांटे के पास तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करने के प्रयास में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दादा डंपर से कुचला गया। जबकि पोता सडक़ पर जा गिरा। कुचले जाने से सुलतान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल बुरी तरह घायल हो गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे ढाका की ढाणी निवासी आदित्य ढाका पुत्र राजपालसिंह ढाका अपनी जीप में खल, चूरी सहित घरेलू सामान भरकर गांव लौट रहा था। हादसा देखते ही उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी जीप सडक़ किनारे रोकी और उसमें भरा सारा सामान नीचे पटक दिया। आस-पास मौजूद लोगों की मदद से उन्होंने घायल कपिल को तुरंत जीप में बैठाया और सीधे सीएचसी गुढ़ागौडज़ी की इमरजेंसी में पहुंचाया।