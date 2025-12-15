जिला स्तरीय युवा महोत्सव का समापन, यहां पढ़ें विजेताओं के नाम

सामूहिक लोक नृत्य सामूहिक में सूरजगढ़ की मोनिका कुमावत एंड पार्टी प्रथम रही। सामूहिक लोक गायन में पिलानी की ममता एंड पार्टी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल गायन में अलसीसर की रिद्धि, एकल नृत्य में रौनक झुंझुनूं, भपंग में लक्ष्मण सिंह पिलानी, मोरचंग प्रतियोगिता में बुहाना की मोनिका, कविता लेखन में मंडावा की ज्योति, मांडना प्रतियोगिता में मंडावा की कंचन, हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिता में झुंझुनूं की गाजिया, कहानी लेखन में पिलानी के संदीप, चित्रकला में सूरजगढ़ के मनोज कुमार, प्रदर्शनी विज्ञान मेला में सूरजगढ़ की पूजा सैनी एंड टीम, कठपुतली में मंडावा के शंकर लाल, टेक्सटाइल्स प्रतियोगिता में प्रत्यांशा ,भाषण प्रतियोगिता में नवलगढ़ के भारतेंदु ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1000 का नकद पुरस्कार एवं कला रत्न पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।