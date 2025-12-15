जिला स्तरीय युवा महोत्सव का समापन, यहां पढ़ें विजेताओं के नाम

झुंझुनूं में प्रस्तुतियां युवतियां।
राजस्थान युवा बोर्ड तथा युवा मामले एवं खेल विभाग की ओर से स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनूं के मैदान पर सोमवार को जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस दौरान 15 से 29 आयु वर्ग के पंजीकृत युवाओं ने लोक नृत्य सामूहिक, लोक गायन सामूहिक, एकल नृत्य राजस्थानी, एकल गायन राजस्थानी, भाषण, कविता लेखन, चित्रकला, कहानी लेखन में अपनी प्रतिभा दिखाई।
सामूहिक लोक नृत्य सामूहिक में सूरजगढ़ की मोनिका कुमावत एंड पार्टी प्रथम रही। सामूहिक लोक गायन में पिलानी की ममता एंड पार्टी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एकल गायन में अलसीसर की रिद्धि, एकल नृत्य में रौनक झुंझुनूं, भपंग में लक्ष्मण सिंह पिलानी, मोरचंग प्रतियोगिता में बुहाना की मोनिका, कविता लेखन में मंडावा की ज्योति, मांडना प्रतियोगिता में मंडावा की कंचन, हैंडीक्राफ्ट प्रतियोगिता में झुंझुनूं की गाजिया, कहानी लेखन में पिलानी के संदीप, चित्रकला में सूरजगढ़ के मनोज कुमार, प्रदर्शनी विज्ञान मेला में सूरजगढ़ की पूजा सैनी एंड टीम, कठपुतली में मंडावा के शंकर लाल, टेक्सटाइल्स प्रतियोगिता में प्रत्यांशा ,भाषण प्रतियोगिता में नवलगढ़ के भारतेंदु ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 1000 का नकद पुरस्कार एवं कला रत्न पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि प्रथम स्थान विजेताओं को संभाग स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुल्हारी, विधायक राजेंद्र भांबू, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी अतिथि रहे। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजेश मील ने बताया कि इस दौरान युवाओं में जोरदार उत्साह रहा। महोत्सव में सहायक निदेशक दिनेश कुमार जांगिड़, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश महला, एसीबीईओ संजय झाझरिया, सुनीता यादव, डॉ. राजबाला ढाका, सी.ओ. स्काउट महेश कालावत, सी.ओ. गाइड प्रियंका कुमारी, रणवीर सिंह व अन्य मौजूद रहे। संचालन धर्मपाल सिंह ने किया।
महोत्सव में जिला कलक्टर व अतिथियों ने अनेक विश्व रेकॉर्ड बना चुकी चिड़ावा की वंशिका शर्मा को सम्मानित किया। इस दौरान वंशिका के पिता मनोज शर्मा व मां भी मौजूद रही।
