झुंझुनूं में बिजली से चलेंगे कुम्हारों के चाक, 66 को मशीन बांटी

झुंझुनूं में मशीन का वितरण करते अतिथि।
राजस्थान के झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर श्रीयादे माटी कला बोर्ड की ओर से वर्ष 2025-26 में चयनित 66 लाभार्थियों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण उपरांत इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की (पगमिल) मशीन का वितरण किया गया।बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने इस दौरान कहा कि राजस्थान सरकार और माटी कला बोर्ड की ओर से निशुल्क उपलब्ध करवाई गई मशीनें कलाकरों के रोजगार और जीवन स्तर को सुदृढ़ करेंगी।
उन्होंने इसे कारीगरों को आधुनिक तकनीक से लैस करने की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंथने की मशीन से लागत व मेहनत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और आय में वृद्धि होगी।
कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी कौशल्या बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुल्हरी, महेन्द्र चंदवा, बार संघ अध्यक्ष रतन सिंह मोरवाल, प्रताप सिंह कुमावत, अशोक प्रजापति, विनोद सिंघाना , महावीर ढाका , बाबुलाल, अशोक कुमावत, सुशील प्रजापति व अन्य मौजूद रहे। कुल सत्तर मशीन आई थी, लेकिन चार की ट्रेनिंग पूरी नहीं होने के कारण उनको मशीन नहीं दी गई।
