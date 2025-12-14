14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

परीक्षा पर चर्चा: जानें कैसे व कब तक करें आवेदन

सीबीएसई के झुंझुनूं जिला कॉर्डिनेटर डॉ रवि शंकर शर्मा ने बताया कि छात्र-छात्रा 11 जनवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Dec 14, 2025

jhunjhunu news

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए झुंझुनूं, चूरू व सीकर समेत पूरे राजस्थान के युवाओं में जोरदार उत्साह है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र-छात्रा 11 जनवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण है। सीबीएसई के झुंझुनूं जिला कॉर्डिनेटर डॉ रवि शंकर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 33 लाख से अधिक अभिभावकों, 27 लाख से अधिक शिक्षकों और 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॅरियर और दूसरे विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया गया।

यह छह स्टेप्स अपनाएं, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन

1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ठीक तरह से पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें।

5. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें।

6. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

कौन कर सकता है आवेदन? 

परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं और पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं.। इस प्रतियोगिता में पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए भी खास एक्टिविटी शामिल हैं। वहीं, कॉम्पिटिशन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ऑफलाइन 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ टॉप 10 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का भी अवसर मिलेगा। पिछली बार झुंझुनूं के नवोदय स्कूल काजड़ा, केवी व सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया था।

फैक्ट फाइल

देश भर में आवेदन

छात्र-छात्रा 22,50,687

शिक्षक 1,66,799

अभिभावक 28,113

(शनिवार शाम छह बजे तक )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Exam

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 01:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / परीक्षा पर चर्चा: जानें कैसे व कब तक करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं में जानें आगे कैसे रहेगा मौसम

jhunjhunu news
झुंझुनू

जब 128 साल पहले खेतड़ी पहुंचे थे स्वामी विवेकानंद, इस तालाब पर हुआ था भव्य स्वागत; बरसाए गए थे सोने-चांदी के सिक्के

Swami Vivekananda when arrived in Khetri
Patrika Special News

शेखावाटी में गैंगवार की आग: फायरिंग, अपहरण और हत्या की वारदातें बढ़ी, ये रही हिस्ट्रीशीटरों की क्राइम कुंडली

GangWar Escalates Shekhawati
झुंझुनू

Rajasthan: तीन मासूम बेटियों के सिर से बचपन में उठा पिता का साया, पैदल जा रहे युवक को पिकअप ने कुचला, देखें CCTV वीडियो

Jhunjhunu accident
झुंझुनू

झुंझुनूं में गैंगवार : फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर सहित दो की मौत, ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पीटा

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.