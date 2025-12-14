परीक्षा पर चर्चा: जानें कैसे व कब तक करें आवेदन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद के लिए झुंझुनूं, चूरू व सीकर समेत पूरे राजस्थान के युवाओं में जोरदार उत्साह है। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छात्र-छात्रा 11 जनवरी 2026 तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
यह परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण है। सीबीएसई के झुंझुनूं जिला कॉर्डिनेटर डॉ रवि शंकर शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 10 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए 33 लाख से अधिक अभिभावकों, 27 लाख से अधिक शिक्षकों और 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रधानमंत्री ने बोर्ड परीक्षा की तैयारी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कॅरियर और दूसरे विषयों पर प्रश्नों के उत्तर दिए थे। इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न प्लेटफार्मों पर किया गया।
1. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
2. होम पेज पर उपलब्ध 'परीक्षा पे चर्चा 2026' के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. आप नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
4. एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ठीक तरह से पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म भरें।
5. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें।
6. भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं और पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं.। इस प्रतियोगिता में पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए भी खास एक्टिविटी शामिल हैं। वहीं, कॉम्पिटिशन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ऑफलाइन 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ टॉप 10 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का भी अवसर मिलेगा। पिछली बार झुंझुनूं के नवोदय स्कूल काजड़ा, केवी व सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया था।
फैक्ट फाइल
देश भर में आवेदन
छात्र-छात्रा 22,50,687
शिक्षक 1,66,799
अभिभावक 28,113
(शनिवार शाम छह बजे तक )
