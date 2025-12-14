परीक्षा पर चर्चा: जानें कैसे व कब तक करें आवेदन

परीक्षा पे चर्चा प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र भाग ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में उम्मीदवार ऑनलाइन मोड में जवाब भेज सकते हैं और पीएम मोदी से 500 अक्षरों में सवाल भी पूछ सकते हैं.। इस प्रतियोगिता में पेरेंट्स और शिक्षकों के लिए भी खास एक्टिविटी शामिल हैं। वहीं, कॉम्पिटिशन में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ऑफलाइन 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ टॉप 10 कैंडिडेट्स को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का भी अवसर मिलेगा। पिछली बार झुंझुनूं के नवोदय स्कूल काजड़ा, केवी व सीबीएसई से जुड़े स्कूलों में इसका सीधा प्रसारण दिखाया गया था।