झुंझुनू

झुंझुनूं में जानें आगे कैसे रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम में फिर बदलाव संभव है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इसके चलते तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Dec 14, 2025

jhunjhunu news

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। कभी दिन में हल्की गर्माहट तो कभी सुबह-शाम और रात में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। शनिवार को जिले में शाम के समय अचानक बादल छा गए, जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। दिनभर खिली धूप के बाद शाम को आसमान में बादलों की आवाजाही से तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। सुबह, शाम और रात के समय सर्द हवाओं के साथ सर्दी का असर तेज बना हुआ है। हालात यह रहे कि कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों की धूजणी छूटती रही। बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते व गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। सर्द हवाओं के कारण बुजुर्गों और बच्चों को खासा एहतियात बरतनी पड़ रही है। वहीं, खेतों में काम करने वाले किसान सुबह और देर शाम सर्दी से बचाव करते हुए नजर आए। जानें तापमान पिलानी मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादल छाने की वजह से दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम में फिर बदलाव संभव है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इसके चलते तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। गांवों की चौपालों पर जलने लगे अलाव पचलंगी . सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुबह, शाम व रात्रि को सर्दी के बढ़े असर के साथ ही गांवों में लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव ताप रहे हैं। वहीं सर्दी के बढ़े असर के साथ मूंगफली, पिंड खजूर, कच्ची हल्दी, गजक की मांग बढ़ी। वहीं मांग के साथ ही इसके साथ ही बाजारों में इनकी बिक्री बढ़ी। पिछले दिनों से रात्रि में सर्दी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शनिवार को काटली के बहाव के क्षेत्र में सर्दी का असर तेज रहा। लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव तापते नजर आए।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में इन दिनों मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। कभी दिन में हल्की गर्माहट तो कभी सुबह-शाम और रात में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। शनिवार को जिले में शाम के समय अचानक बादल छा गए, जिससे मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। दिनभर खिली धूप के बाद शाम को आसमान में बादलों की आवाजाही से तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। सुबह, शाम और रात के समय सर्द हवाओं के साथ सर्दी का असर तेज बना हुआ है। हालात यह रहे कि कड़ाके की सर्दी के चलते लोगों की धूजणी छूटती रही। बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते व गर्म कपड़ों में लिपटे दिखे। सर्द हवाओं के कारण बुजुर्गों और बच्चों को खासा एहतियात बरतनी पड़ रही है। वहीं, खेतों में काम करने वाले किसान सुबह और देर शाम सर्दी से बचाव करते हुए नजर आए।

जानें तापमान

पिलानी मौसम केंद्र के अनुसार शनिवार को जिले का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बादल छाने की वजह से दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 29.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी कुछ दिनों में मौसम में फिर बदलाव संभव है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। इसके चलते तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

गांवों की चौपालों पर जलने लगे अलाव

पचलंगी . सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुबह, शाम व रात्रि को सर्दी के बढ़े असर के साथ ही गांवों में लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव ताप रहे हैं। वहीं सर्दी के बढ़े असर के साथ मूंगफली, पिंड खजूर, कच्ची हल्दी, गजक की मांग बढ़ी। वहीं मांग के साथ ही इसके साथ ही बाजारों में इनकी बिक्री बढ़ी। पिछले दिनों से रात्रि में सर्दी का असर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शनिवार को काटली के बहाव के क्षेत्र में सर्दी का असर तेज रहा। लोग सर्दी के बचाव के लिए अलाव तापते नजर आए।

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं में जानें आगे कैसे रहेगा मौसम

