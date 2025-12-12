Rajasthan: तीन मासूम बेटियों के सिर से बचपन में उठा पिता का साया, पैदल जा रहे युवक को पिकअप ने कुचला, देखें CCTV वीडियो

मृतक नरेश कुमार (फोटो-पत्रिका)
झुंझुनूं। अरड़ावता रोड पर रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर गैस सिलेंडर से भरी एक पिकअप ने पैदल जा रहे 34 वर्षीय युवक को कुचल दिया, इससे युवक की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद चालक की लापरवाही साफ दिख रही है।
रसीदपुर खेरिया (उत्तर प्रदेश) निवासी नरेश कुमार पुत्र शंकरपाल दोपहर करीब दो बजे पैदल जा रहा था। तभी गैस एजेंसी की पिकअप का चालक अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी को रिवर्स ले आया। इससे नरेश पीछे के टायर के नीचे आ गया। फुटेज में दिख रहा है कि टायर उसके ऊपर से निकल गया और नरेश आगे-पीछे के पहियों के बीच फंस गया।
इसके बाद चालक नीचे उतरा और नरेश को बाहर निकाला। उसे राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से झुंझुनूं रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया।
नरेश कई वर्षों से चिड़ावा में ही परिवार के साथ रह रहा था और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चाट बेचकर गुजर-बसर करता था। उसकी तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र तीन से छह वर्ष के बीच है।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नरेश के भाई मुकेश ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पिकअप चालक ने लापरवाही बरती। उसने बगैर पीछे देखे ही गाड़ी को रिवर्स में दौड़ा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
