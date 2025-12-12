12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: तीन मासूम बेटियों के सिर से बचपन में उठा पिता का साया, पैदल जा रहे युवक को पिकअप ने कुचला, देखें CCTV वीडियो

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में गैस सिलेंडर से भरे पिकअप ने रिवर्स लेते समय पैदल जा रहे युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की तीन बेटियां हैं, जिनके सिर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Kamal Mishra

Dec 12, 2025

Jhunjhunu accident

मृतक नरेश कुमार (फोटो-पत्रिका)

झुंझुनूं। अरड़ावता रोड पर रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर गैस सिलेंडर से भरी एक पिकअप ने पैदल जा रहे 34 वर्षीय युवक को कुचल दिया, इससे युवक की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद चालक की लापरवाही साफ दिख रही है।

रसीदपुर खेरिया (उत्तर प्रदेश) निवासी नरेश कुमार पुत्र शंकरपाल दोपहर करीब दो बजे पैदल जा रहा था। तभी गैस एजेंसी की पिकअप का चालक अचानक तेज रफ्तार में गाड़ी को रिवर्स ले आया। इससे नरेश पीछे के टायर के नीचे आ गया। फुटेज में दिख रहा है कि टायर उसके ऊपर से निकल गया और नरेश आगे-पीछे के पहियों के बीच फंस गया।

इसके बाद चालक नीचे उतरा और नरेश को बाहर निकाला। उसे राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से झुंझुनूं रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने नरेश को मृत घोषित कर दिया।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

नरेश कई वर्षों से चिड़ावा में ही परिवार के साथ रह रहा था और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में चाट बेचकर गुजर-बसर करता था। उसकी तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र तीन से छह वर्ष के बीच है।

चालक के खिलाफ रिपोर्ट

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। नरेश के भाई मुकेश ने पिकअप चालक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पिकअप चालक ने लापरवाही बरती। उसने बगैर पीछे देखे ही गाड़ी को रिवर्स में दौड़ा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Murder: पिता के हत्यारे CISF जवान को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पूछताछ में ये वजहें आईं सामने
जोधपुर
Jodhpur Murder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 09:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: तीन मासूम बेटियों के सिर से बचपन में उठा पिता का साया, पैदल जा रहे युवक को पिकअप ने कुचला, देखें CCTV वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं में गैंगवार : फायरिंग में हिस्ट्रीशीटर सहित दो की मौत, ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पीटा

झुंझुनू

भजनलाल सरकार के 2 साल: कागजों में सिमटी राजस्थान सरकार की ये घोषणा, सभी 41 जिलों में होना था यह काम

Bhajan Lal government
Patrika Special News

Success Story: किसान की बेटी ने 13 साल की उम्र में कर दिया कमाल, नेशनल लेवल पर राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व

Garima Meena
झुंझुनू

झुंझुनूं जिले में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

Jhunjhunu Bulldozer action
झुंझुनू

Rajasthan: राजस्थान में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब बुझेगी ग्रामीणों की ‘प्यास’

Kumbharam Lift Canal Project
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.