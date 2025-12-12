Success Story: किसान की बेटी ने 13 साल की उम्र में कर दिया कमाल, नेशनल लेवल पर राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व

13 वर्षीय गरिमा मीणा (फोटो: पत्रिका)
Football Player Garima Meena: नवलगढ़ उपखंड के कैरू गांव निवासी 13 वर्षीय गरिमा मीणा पुत्री बाबूलाल मीणा सत्र 2025 की राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। कैरू स्थित स्वतंत्रता सेनानी रामलाल सुण्डा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा गरिमा राजस्थान टीम में चयनित होकर चूरू जिले के उदासर बिदावतान में ग्यारह से पंद्रह दिसंबर तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं।
प्रशिक्षण के उपरांत वह 18 से 22 दिसंबर तक झारखंड के रांची में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक छोटूराम के अनुसार गरिमा इससे पूर्व लगातार पांच बार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है।
राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर विद्यालय की प्रधानाचार्या आशा मीणा, विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों ने गरिमा को बधाई दी तथा हर्ष व्यक्त किया।
इससे पूर्व भी अगस्त 2025 में गरिमा मीणा का अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की ओर से नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया था। वह राजस्थान फुटबॉल संघ की सब जूनियर टीम की कप्तान के रूप में चयनित हुई और प्रतियोगिता से पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी सम्मिलित हुई। लेकिन प्रतियोगिता के समय जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण अंतिम क्षणों में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।
गरिमा वर्ष 2023 में नौवीं कक्षा के दौरान बीकानेर में आयोजित आरएफए राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता, वर्ष 2024 में कक्षा दसवीं में आरएफए और स्कूली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता, जुलाई 2025 में जयपुर और सितंबर 2025 में ब्यावर में आयोजित स्कूली राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में झुंझुनू जिले का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। प्रशिक्षक छोटूराम के अनुसार गरिमा ने ग्यारह वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना प्रारंभ किया था। गरिमा मीणा के पिता बाबूलाल मीणा किसान हैं।
