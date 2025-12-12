Success Story: किसान की बेटी ने 13 साल की उम्र में कर दिया कमाल, नेशनल लेवल पर राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व

इससे पूर्व भी अगस्त 2025 में गरिमा मीणा का अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की ओर से नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया था। वह राजस्थान फुटबॉल संघ की सब जूनियर टीम की कप्तान के रूप में चयनित हुई और प्रतियोगिता से पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी सम्मिलित हुई। लेकिन प्रतियोगिता के समय जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण अंतिम क्षणों में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।