12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Success Story: किसान की बेटी ने 13 साल की उम्र में कर दिया कमाल, नेशनल लेवल पर राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व

Inspirational Story: किसान परिवार की 13 साल की बेटी गरिमा मीणा ने कम उम्र में वो कर दिखाया है, जिसका सपना कई बच्चे देखते हैं। लगातार मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने उन्हें राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता तक पहुंचा दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 12, 2025

Garima Meena

13 वर्षीय गरिमा मीणा (फोटो: पत्रिका)

Football Player Garima Meena: नवलगढ़ उपखंड के कैरू गांव निवासी 13 वर्षीय गरिमा मीणा पुत्री बाबूलाल मीणा सत्र 2025 की राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। कैरू स्थित स्वतंत्रता सेनानी रामलाल सुण्डा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा गरिमा राजस्थान टीम में चयनित होकर चूरू जिले के उदासर बिदावतान में ग्यारह से पंद्रह दिसंबर तक आयोजित प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रही हैं।

प्रशिक्षण के उपरांत वह 18 से 22 दिसंबर तक झारखंड के रांची में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। विद्यालय के शारीरिक शिक्षक छोटूराम के अनुसार गरिमा इससे पूर्व लगातार पांच बार राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग ले चुकी है।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर विद्यालय की प्रधानाचार्या आशा मीणा, विद्यालय परिवार और ग्रामवासियों ने गरिमा को बधाई दी तथा हर्ष व्यक्त किया।

पहले भी बनी थीं राजस्थान टीम की कप्तान, पर नहीं खेल पाई थीं नेशनल

इससे पूर्व भी अगस्त 2025 में गरिमा मीणा का अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की ओर से नारायणपुर, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया था। वह राजस्थान फुटबॉल संघ की सब जूनियर टीम की कप्तान के रूप में चयनित हुई और प्रतियोगिता से पहले आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भी सम्मिलित हुई। लेकिन प्रतियोगिता के समय जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण अंतिम क्षणों में उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा।

गरिमा वर्ष 2023 में नौवीं कक्षा के दौरान बीकानेर में आयोजित आरएफए राज्यस्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता, वर्ष 2024 में कक्षा दसवीं में आरएफए और स्कूली राज्यस्तरीय प्रतियोगिता, जुलाई 2025 में जयपुर और सितंबर 2025 में ब्यावर में आयोजित स्कूली राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में झुंझुनू जिले का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। प्रशिक्षक छोटूराम के अनुसार गरिमा ने ग्यारह वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना प्रारंभ किया था। गरिमा मीणा के पिता बाबूलाल मीणा किसान हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर का ‘सीक्रेट प्लान’, इन तीन सड़कों पर होगी तोड़फोड़, चौड़े होंगे रास्ते… जमीनों के दामों में उछाल संभव
जयपुर
road

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Success Story: किसान की बेटी ने 13 साल की उम्र में कर दिया कमाल, नेशनल लेवल पर राजस्थान का करेगी प्रतिनिधित्व

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं जिले में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 70 अतिक्रमण पर चला पीला पंजा

Jhunjhunu Bulldozer action
झुंझुनू

Rajasthan: राजस्थान में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब बुझेगी ग्रामीणों की ‘प्यास’

Kumbharam Lift Canal Project
झुंझुनू

अब हटेंगे अतिक्रमण, प्रशासन ने दो दिन की दी मोहलत

झुंझुनू

Rajasthan: ‘हैलो… मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोल रहा हूं’ फोन पर आवाज आई और परिवादी को दो घंटे में मिल गई राहत

CM Bhajanlal Sharma news
झुंझुनू

Rajasthan Crime: ‘प्रेमी से तेरा करवा दूंगी मर्डर’, पत्नी की धमकियों से परेशान पति ने की आत्महत्या, दोनों गिरफ्तार

husband suicide, Jhunjhunu husband suicide, husband suicide in Rajasthan, wife lover arrested, wife lover arrested in Jhunjhunu, wife lover arrested in Rajasthan, Jhunjhunu crime news
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.