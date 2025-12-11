Rajasthan: राजस्थान में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब बुझेगी ग्रामीणों की ‘प्यास’

उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1092 करोड़ रुपए की परियोजना के अंतर्गत काम शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक कार्य किए जा रहे हैं। कार्य को पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे। इसी प्रकार 7799 करोड़ रुपए की योजना के तहत सीकर और झुंझुनूं के बैलेंस विलेजेज को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें नवलगढ़ और पिलानी विधानसभा क्षेत्रों के 269 गांव शामिल हैं। दोनों क्षेत्रों के लिए पानी आरक्षित कर दिया गया है। तकनीकी स्वीकृति के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर कार्य आरंभ किया जाएगा।