शिक्षा मंत्री दिलावर का पलटवार, बोले : डोटासराजी चिंता मत करो…जेल में कौन जाता है, बता देंगे

ग्राम पंचायत लाम्बी अहीर के लाम्बीसहड़ में इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल (बाल वाटिका) के उदघाटन समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बाल वाटिका की दीवारों पर उकेरे गए भावनात्मक और ज्ञानवर्धक चित्र बच्चों को खेल-खेल में सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा पद्धति से जुड़ेंगे और दृश्यात्मक शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास होगा। मंत्री दिलावर ने बताया कि प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक स्थापित करने के लिए विधायकों को अपने कोष से एक-एक लाख रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा सके। स्वच्छता पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि पंचायतों को सफाई के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया गया है, लेकिन लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के प्रयासों से राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 11वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंचा है। सरकारी विद्यालयों में अब निजी स्कूलों से बेहतर शिक्षा दी जा रही है और विद्यार्थी उत्कृष्ट परिणाम ला रहे हैं। बुहाना ब्लॉक का प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करना पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। दिलावर ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की सांस्कृतिक चेतना और आस्था का प्रतीक है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।