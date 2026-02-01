झुंझुनूं: पहले हमें कुचलो… जमीन बचाने के लिए सास-बहू की दबंगों से सीधी टक्कर

जगदीश प्रसाद का कहना है कि उन्होंने यह जमीन करीब 25 साल पहले गोपीचंद से खरीदी थी। बाद में गोपीचंद ने वही जमीन रसूखदारों को दोबारा बेच दी। इस विवाद को लेकर 2019 से मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि चार महीने पहले भी दबंगों ने जेसीबी से उनका मकान तोड़ दिया था और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था।

तीन मिनट के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सास-बहू ने हिम्मत दिखाते हुए दबंगों का विरोध किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।