झुंझुनूं: पहले हमें कुचलो… जमीन बचाने के लिए सास-बहू की दबंगों से सीधी टक्कर

Photo- Ai Generated
झुंझुनूं: जिले में अपनी जमीन बचाने के लिए एक सास और बहू ने दबंगों का डटकर मुकाबला किया। सास ट्रैक्टर के सामने खड़ी हो गई, जबकि बहू ने अपने पति को बचाने के लिए पत्थर उठा लिए। आखिरकार दबंगों को वहां से भागना पड़ा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह मामला गुढ़ागौड़जी थाना क्षेत्र का है। घटना रविवार दोपहर की है, जबकि वीडियो सोमवार को सामने आया।
पुलिस के अनुसार, यह विवाद जगदीश प्रसाद और गोपीचंद के बीच जमीन को लेकर चल रहा है। रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और जगदीश के बेटे के साथ मारपीट करने लगे।
इस दौरान जगदीश की पत्नी मुन्नी देवी ट्रैक्टर के आगे खड़ी हो गईं, ताकि जमीन पर कब्जा न हो सके। वहीं बहू शाकंभरी ने पति को बचाने के लिए दबंगों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।
जगदीश प्रसाद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने दिलीप खेदड़, सतपाल मावलिया (पूर्व जिला परिषद सदस्य), गोपीचंद के बेटे दीपक और अशोक के खिलाफ मारपीट, अवैध घुसपैठ और जानलेवा हमले के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज कराया है।
वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से भी जगदीश प्रसाद और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है।
जगदीश प्रसाद का कहना है कि उन्होंने यह जमीन करीब 25 साल पहले गोपीचंद से खरीदी थी। बाद में गोपीचंद ने वही जमीन रसूखदारों को दोबारा बेच दी। इस विवाद को लेकर 2019 से मामला कोर्ट में चल रहा है। आरोप है कि चार महीने पहले भी दबंगों ने जेसीबी से उनका मकान तोड़ दिया था और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था।
तीन मिनट के वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सास-बहू ने हिम्मत दिखाते हुए दबंगों का विरोध किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
