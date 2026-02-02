‘एमएलए साहब! फालतू बात नहीं, गलत बात हो जाएगी, सरकारी जमीन है, आप शांति रखो’ दौसा विधायक व तहसीदार में नोकझोंक

इस दौरान कॉलोनी में बने निर्माणाधीन मकान,ग्रेवल सड़क आदि को ध्वस्त किया गया। यह भूमि रानी की बीड के नाम से जानी जाती रही है, राजस्व रेकॉर्ड में ग्रास फार्म के नाम से अंकित है। पक्के बने मकानों को जब तोड़ा जा रहा था तो महिलाएं विरोध स्वरूप जेसीबी के सामने आ गई, जिन्हें समझाकर हटा दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान नायब तहसीलदार हनुमान सहाय, थानाधिकारी भगवान सहाय सहित पुलिस व प्रशासन का जाब्ता तैनात रहा। आरएसी के जवान भी तैनात रहे।