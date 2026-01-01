गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन

लालसोट इलाके के निर्झरना गांव स्थित काली डूंगरी हनुमान रामजानकी धाम का 10वां पाटोत्सव शुक्रवार को संत अवधेशदास महाराज के सानिध्य में श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित हुआ। पाटोत्सव में आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह पूजन-हवन के बाद हनुमानजी, भगवान राम, माता जानकी व लक्ष्मण की प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई तथा मनोहारी श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर छप्पन भोग की झांकी भी सजाई गई। शाम को हुई महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डीडवाना के पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत रघुनाथदास व सूरतपुरा बिनोरी आश्रम के संत बालकदास महाराज भी पाटोत्सव में पहुंचे।