दौसा के गीजगढ़ में तुलसी विवाह के दौरान निकाली गई झांकी।
दौसा जिले के गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने तुलसी जी की पूजा अर्चना की और ढोल-नगाड़ों, बैंड बाजों के साथ राधा–कृष्ण व शिव-पार्वती की झांकियों के बीच बारात निकाली। बारात दादा भाई दरबार से नगर परिक्रमा कर मंदिर पहुंची। वहां व्यास मंजू माधवी ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रम में भजनों पर सैकड़ों महिला-पुरुषों ने नृत्य कर उत्सव का माहौल बनाया। दादा भाई देव के सानिध्य में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।
लालसोट इलाके के निर्झरना गांव स्थित काली डूंगरी हनुमान रामजानकी धाम का 10वां पाटोत्सव शुक्रवार को संत अवधेशदास महाराज के सानिध्य में श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित हुआ। पाटोत्सव में आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह पूजन-हवन के बाद हनुमानजी, भगवान राम, माता जानकी व लक्ष्मण की प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई तथा मनोहारी श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर छप्पन भोग की झांकी भी सजाई गई। शाम को हुई महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डीडवाना के पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत रघुनाथदास व सूरतपुरा बिनोरी आश्रम के संत बालकदास महाराज भी पाटोत्सव में पहुंचे।
पीसीसी सदस्य कमल मीना, अनिल बैनाड़ा, नवल झालानी, पाटोत्सव समिति अध्यक्ष रामकरण मीना, अजित मीना, सरपंच प्रद्युम्न सिंह, न्यायिक अधिकारी सतेन्द्र सिंह, हीरालाल पटेल थूणिया, चंदर मीना, कजोड़ पीठ वाला, सुदीप मिश्रा, मीठालाल मीना, रामजीलाल मीना, कैलाश मीना, अपर लोक अभियोजक अशोक हट्टिका, कैलाश खाण्डल, कालूराम मीना, बाबूलाल मीना सहित कई लोग प्रसादी वितरण में जुटे रहे।
