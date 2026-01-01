30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन

दौसा जिले के गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने तुलसी जी की पूजा अर्चना की और ढोल-नगाड़ों, बैंड बाजों के साथ राधा–कृष्ण व शिव-पार्वती की झांकियों के बीच बारात निकाली। बारात दादा भाई दरबार से नगर परिक्रमा कर मंदिर पहुंची। वहां व्यास मंजू माधवी ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

rajesh sharma

Jan 30, 2026

dausa news

दौसा के गीजगढ़ में तुलसी विवाह के दौरान निकाली गई झांकी।

दौसा जिले के गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने तुलसी जी की पूजा अर्चना की और ढोल-नगाड़ों, बैंड बाजों के साथ राधा–कृष्ण व शिव-पार्वती की झांकियों के बीच बारात निकाली। बारात दादा भाई दरबार से नगर परिक्रमा कर मंदिर पहुंची। वहां व्यास मंजू माधवी ने मंत्रोच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया गया। कार्यक्रम में भजनों पर सैकड़ों महिला-पुरुषों ने नृत्य कर उत्सव का माहौल बनाया। दादा भाई देव के सानिध्य में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े।

निर्झरना में पाटोत्सव मनाया

लालसोट इलाके के निर्झरना गांव स्थित काली डूंगरी हनुमान रामजानकी धाम का 10वां पाटोत्सव शुक्रवार को संत अवधेशदास महाराज के सानिध्य में श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित हुआ। पाटोत्सव में आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह पूजन-हवन के बाद हनुमानजी, भगवान राम, माता जानकी व लक्ष्मण की प्रतिमाओं का दुग्धाभिषेक कर नई पोशाक धारण कराई गई तथा मनोहारी श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर छप्पन भोग की झांकी भी सजाई गई। शाम को हुई महाआरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। डीडवाना के पंचमुखी हनुमान मंदिर के संत रघुनाथदास व सूरतपुरा बिनोरी आश्रम के संत बालकदास महाराज भी पाटोत्सव में पहुंचे।

करीब 15 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी जीमी

पीसीसी सदस्य कमल मीना, अनिल बैनाड़ा, नवल झालानी, पाटोत्सव समिति अध्यक्ष रामकरण मीना, अजित मीना, सरपंच प्रद्युम्न सिंह, न्यायिक अधिकारी सतेन्द्र सिंह, हीरालाल पटेल थूणिया, चंदर मीना, कजोड़ पीठ वाला, सुदीप मिश्रा, मीठालाल मीना, रामजीलाल मीना, कैलाश मीना, अपर लोक अभियोजक अशोक हट्टिका, कैलाश खाण्डल, कालूराम मीना, बाबूलाल मीना सहित कई लोग प्रसादी वितरण में जुटे रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 07:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / गीजगढ़ में तुलसी विवाह का आयोजन
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में गांधीजी के भजनों का गायन

dausa news
दौसा

राजस्थान के इस शहर में खुले में नहाते दिखे तो लगेगा जुर्माना, एक फरवरी से सख्ती से लागू होंगे ये नियम

bathing
दौसा

Dausa: किसी ने छोटे कस्बे में तो किसी ने जयपुर में जाकर की तैयारी, अब चैलेंजर प्रतियोगिता खेलेंगी दौसा जिले की 4 बेटियां

Under-23 Women Challenger Competition
दौसा

Rajasthan Highway: राजस्थान में यहां हाईवे बनने से पहले ही विरोध के सुर तेज, 1984 का मुद्दा फिर सुर्खियों में

rajasthan road news
दौसा

Dausa Road Accident: बेटे को ट्रेन में बैठाने जा रहे पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, बेटा जयपुर रेफर

van Bike accident In Mandawar (2)
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.