दौसा

Rajasthan Highway: राजस्थान में यहां हाईवे बनने से पहले ही विरोध के सुर तेज, 1984 का मुद्दा फिर सुर्खियों में

Rajasthan Road News: राजस्थान के दौसा जिले में कुण्डल तहसील मुख्यालय क्षेत्र से होकर गुजर रहे दौसा–कठूमर स्टेट हाईवे–78 का काम पूरा होने से पहले ही विरोध के सुर तेज हो गए है।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jan 28, 2026

rajasthan road news

पत्रिका फाइल फोटो

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में कुण्डल तहसील मुख्यालय क्षेत्र से होकर गुजर रहे दौसा-कठूमर स्टेट हाईवे-78 का काम पूरा होने से पहले ही विरोध के सुर तेज हो गए है। ग्रामीणों ने दौसा–कठूमर स्टेट हाईवे–78 को 1984 में हुए सर्वे के अनुसार कुण्डल कस्बे में होकर निकालने की मांग को लेकर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ऐसे में 1984 का मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया

ग्रामीणों ने बताया कि 1984 में कुण्डल कस्बे में होकर एमडीआर-48 का सर्वे कर सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था। उस समय सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि का अधिकांश लोगों को मुआवजा राशि नहीं प्रदान की गई थी। लेकिन कुछ लोगों के विरोध के चलते सड़क निर्माण कार्य रुक गया था।

1984 में किए गए सर्वे के अनुसार सड़क निर्माण की मांग

अब एमडीआर को स्टेट हाइवे में तब्दील करने के बाद कुण्डल में बगीची बस स्टैण्ड से तलाई बस स्टैण्ड तक सिंगल लाइन की सड़क होने से कई घंटों तक जाम लग जाता है। जिससे वाहन चालकों सहित कस्बेवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा 1984 में किए गए सर्वे के अनुसार सड़क निर्माण कार्य करवाने की मांग जिला कलक्टर से की गई है।

1979 में स्वीकृत हुई थी सड़क, 1984 में शुरू हुआ था काम

ज्ञापन में बताया कि MDR 48 सड़क सन् 1979 में स्वीकृत हुई थी और इसका निर्माण कार्य 1984 में शुरू हुआ था। सड़क का अधिकांश कार्य भी हो गया था, केवल डामरीकरण का कार्य शेष था। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा स्टे लगा देने के कारण यह कार्य रुक गया था।

कुण्डल कस्बे में होकर ही निकले हाईवे

कस्बेवासियों ने बताया कि यदि स्टेट हाईवे कुण्डल कस्बे से बाहर होकर निकलता है, तो कुण्डल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ऐसे में उन्होंने हाईवे को कुण्डल कस्बे में होकर ही निकालने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कुण्डल मण्डल भाजपा आईटी सेल प्रभारी रवि उपाध्याय, हरिनारायण शर्मा, ताराप्रकाश शर्मा, पवन शर्मा, विमल प्रजापति, रतनलाल शर्मा, वार्डपंच लालाराम जांगिड़, सूरजमल शर्मा, वार्डपंच प्रभु दयाल ज्योतिषी, भागचन्द मीणा, मनीष मीणा,ख्यालीराम सैनी, वीनू जोशी, बिहारीलाल आदि शामिल रहे।

Published on:

28 Jan 2026 03:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Rajasthan Highway: राजस्थान में यहां हाईवे बनने से पहले ही विरोध के सुर तेज, 1984 का मुद्दा फिर सुर्खियों में

