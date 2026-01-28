Rajasthan Highway: राजस्थान में यहां हाईवे बनने से पहले ही विरोध के सुर तेज, 1984 का मुद्दा फिर सुर्खियों में

कस्बेवासियों ने बताया कि यदि स्टेट हाईवे कुण्डल कस्बे से बाहर होकर निकलता है, तो कुण्डल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ऐसे में उन्होंने हाईवे को कुण्डल कस्बे में होकर ही निकालने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कुण्डल मण्डल भाजपा आईटी सेल प्रभारी रवि उपाध्याय, हरिनारायण शर्मा, ताराप्रकाश शर्मा, पवन शर्मा, विमल प्रजापति, रतनलाल शर्मा, वार्डपंच लालाराम जांगिड़, सूरजमल शर्मा, वार्डपंच प्रभु दयाल ज्योतिषी, भागचन्द मीणा, मनीष मीणा,ख्यालीराम सैनी, वीनू जोशी, बिहारीलाल आदि शामिल रहे।