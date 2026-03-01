‘स्टाफ को बाहर निकाल दो, हम ब्लास्ट करेंगे’….दौसा में पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी

मुख्य पोस्टमास्टर ब्रजमोहन बैरवा ने बताया कि साढ़े 12 बजे रीजनल ऑफिस से धमकी के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। तुरंत ही पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर गहन सर्च अभियान चलाया। पुलिस ने ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने के लिए साइबर टीम को लगाया गया है। साथ ही पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।