10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa News: जयपुर में रिश्तेदार के घर चली गई पत्नी, पीछे से पति ने खुद के पेट में घोंपी कैंची

राजस्थान के दौसा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के घर से जाने के बाद आहत पति ने खुद के पेट में कैंची घोंप ली।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Mar 10, 2026

husband-wife dispute

​पति से झगड़े के बाद घर से चली गई पत्नी। Photo: AI generated

दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के घर से जाने के बाद आहत पति ने खुद के पेट में कैंची घोंप ली। गंभीर हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जयपुर रैफर कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार दौसा शहर के सोमनाथ नगर की गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले रामजी लाल महावर ने सोमवार को कैंची से अपने ही पेट में वार किया। रामजी लाल का उसकी पत्नी से कुछ दिनों से विवाद चल रहा है।

विवाद बढ़ने पर जयपुर चली गई पत्नी

विवाद बढ़ने पर पत्नी अपनी रिश्तेदारी में जयपुर चली गई। पीछे से रामजी लाल ने अपने पेट में कैंची घोप ली। इसके बाद कमरे को अंदर से बंद कर लिया।

रिश्तेदार को फोटो भेजकर बताई आपबीती

रामजी लाल ने अपने रिश्तेदार को खुद के घायल होने की फोटो भेजकर आपबीती बताई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गेट का कुंदा तोड़कर घायल को अस्पताल में लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे सोमवार सुबह जयपुर रैफर कर दिया। जयपुर के अस्पताल में घायल का उपचार जारी है। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट हुई है।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War: मिसाइलों की दहशत के बीच दुबई में फंसा रहा, राजस्थान लौटा तो छलक पड़े आंसू; हालातों की कहानी टीकमचंद की जुबानी
नागौर
Tikamchand Kumawat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 11:42 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News: जयपुर में रिश्तेदार के घर चली गई पत्नी, पीछे से पति ने खुद के पेट में घोंपी कैंची

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan MSP System: जो फसल खेत में उसकी खरीद शुरू, सरसों तैयार फिर भी इंतजार; सरकारी खरीद सिस्टम पर उठ रहे सवाल

rajasthan msp wheat mustard
दौसा

Rajasthan Pension Fraud: किसी ने उम्र गलत बताई, किसी ने मृतकों के नाम उठाई पेंशन; अब होगी बड़ी कार्रवाई

Social Security Pension Scheme in Rajasthan
दौसा

Dausa News: बच्चों के साथ झोपड़ी में सो रहा था पिता, अचानक चीखी खेत से लौटी पत्नी… आंख खुली तो सामने था खौफनाक नजारा

dausa fire
दौसा

Good News: राजस्थान के इस गांव को मिला ग्राम पंचायत का दर्जा, खुशी से झूम उठे ग्रामीण; बैंड-बाजों के साथ मनाया जश्न

Dausa News
दौसा

Prince Missing Case: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की धरती चीरकर मासूम प्रिंस की तलाश जारी, कट्टा मिलने से मच गई सनसनी

Prince Missing Case, Abhaneri missing boy case, Dausa Prince Tillu murder case, Delhi Mumbai Expressway search operation, Rajasthan missing child case, Prince Tillu body search, Dausa crime news Rajasthan, Abhaneri village murder case, Rajasthan police excavation operation, Prince Tillu 2020 missing case, Jagmohan Bairwa son case, Rajasthan police investigation news, Delhi Mumbai Expressway digging news, child murder case Rajasthan, Dausa breaking crime news, Rajasthan police search operation news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.