Good News: राजस्थान के इस गांव को मिला ग्राम पंचायत का दर्जा, खुशी से झूम उठे ग्रामीण; बैंड-बाजों के साथ मनाया जश्न

Padli Village Became Gram Panchayat: दौसा के महुवा ग्राम पाड़ली को पुनर्गठन के बाद नवीन ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने पर गांव में भव्य स्वागत समारोह व सुड्डा दंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और विधायक राजेंद्र मीणामुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।