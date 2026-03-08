सरकारी स्कूल व हिन्दी माध्यम से पढ़कर कैसे आरएएस बनी संजू मीणा, पढ़ें पूरी कहानी

जयपुर जिले के आमेर के निकट चंदवाजी गांव में अप्रेल 1990 में जन्मी संजू ने बताया बारहवीं के बाद बीए महारानी कॉलेज जयपुर से किया। एमए, पीएचडी व एमफिल राजस्थान विवि जयपुर से की। पहली से लेकर एमए तक हमेशा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। एसएससी, सीजीएल व बैंक पीओ सहित नौ जगह सरकारी सेवा में चयन हो गया, लेकिन सिविल सेवा के सपने के चलते नौकरी नहीं की। दिसम्बर 2016 में आरएएस का परिणाम आया। एसटी में पूरे राजस्थान में चौथी रेंक रही। 11 सितम्बर 2017 को मेहनत के फल का वह दिन भी आया जब आरएएस पद की ट्रेनिंग शुरू हुई तो खुशी से आंखें छलक उठी। उसे आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बहन मंजू , भाई रमेश व संतोष ने हमेशा प्रेरित किया। मां साक्षर है, लेकिन उसने शिक्षा का महत्व बताया। माता-पिता ने कभी बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं किया।