7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Success Story: किसान के घर से निकला अफसर, नौकरी के साथ रोज 8-10 घंटे पढ़ाई, पंकज ने चौथे प्रयास में पाई UPSC में सफलता

UPSC Exam Result: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) की सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के घोषित अंतिम परिणाम में दौसा जिले के लिए गौरव का क्षण सामने आया है।

4 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Mar 07, 2026

Pankaj Meena

पंकज मीणा। फोटो: पत्रिका

दौसा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएसएसी) की सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के घोषित अंतिम परिणाम में दौसा जिले के लिए गौरव का क्षण सामने आया है। जिले के कई युवाओं ने सफलता हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। खास बात यह है कि इन प्रतिभाओं की जड़ें छोटे-छोटे गांवों से जुड़ी हैं, हैं, जहां सीमित संसाधनों के बीच पले-बढ़े इन युवाओं ने मेहनत मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के दम पर देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में अपना स्थान बनाया। इनकी सफलता ने जिले के युवाओं के लिए नई प्रेरणा और उम्मीद की किरण जगाई है।

नांगल राजावतान उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्यारीवास के पंकज मीणा ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया 841वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किसान परिवार से निकलकर मिली इस सफलता से गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। पंकज वर्तमान में बेंगलुरु में आयकर विभाग में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने शुरू से ही यूपीएससी में चयन का लक्ष्य तय किया और नौकरी के साथ प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई जारी रखी। चौथे प्रयास में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की।

पंकज के पिता रामजी लाल मीणा लघु किसान हैं, जो खेती और मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते रहे। मां हीरा देवी ने घर संभालते हुए बेटे का हौसला बढ़ाया। पांच भाई-बहनों में सबसे बड़े होने के कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर थीं, लेकिन उन्होंने पढ़ाई का लक्ष्य नहीं छोड़ा। वर्ष 2018 में आयकर विभाग में इंस्पेक्टर पद पर चयन होने के बाद भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा का सपना जारी रखा। परिजनों के अनुसार उनके जीजा कैप्टन फैली राम मीणा आरएएस अधिकारी हैं, जिनसे मिली प्रेरणा ने पंकज को लक्ष्य तक पहुंचने का हौसला दिया। उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है।

आंतरहेड़ा के अंकित जारवाल ने किया क्षेत्र का नाम रोशन

महुवा क्षेत्र के आंतरहेड़ा गांव के प्रतिभाशाली युवक अंकित जारवाल ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 205वीं रैंक प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह उनका दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में ही उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा में स्थान प्राप्त किया था और अब सिविल सेवा परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए नई ऊंचाई हासिल की है।

परीक्षा परिणाम घोषित होते ही आंतरहेड़ा गांव सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल बन गया। परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। अंकित के पिता जगमोहन मीणा पेशे से अध्यापक हैं, जबकि माता ललिता मीणा डाक विभाग में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हैं। परिवार के शैक्षणिक वातावरण और निरंतर प्रोत्साहन ने अंकित को लक्ष्य तक पहुंचने में मजबूत आधार दिया। बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी रहे अंकित ने अनुशासन, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ यह मुकाम हासिल किया।

सिविल सेवा की तैयारी में अंकित को उनके मामा राहुल मीणा से भी विशेष प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। उनके अनुभव और सलाह ने अंकित को कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अंकित की इस सफलता से क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिली है।

किसान के बेटे आशीष को चौथे प्रयास में मिली सफलता

राहुवास तहसील के अरण्या कलां गांव निवासी किसान मुरारीलाल शर्मा के पुत्र आशीष शर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 722वीं रैंक हासिल कर परिवार और पूरे लालसोट क्षेत्र का मान बढ़ाया है। खास बात यह रही कि आशीष ने यह सफलता सेल्फ स्टडी के दम पर प्राप्त की और लगातार असफलताओं के बावजूद धैर्य बनाए रखते हुए चौथे प्रयास में लक्ष्य हासिल कर लिया। आशीष वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले की बौली तहसील के कोड्याई गांव के राजकीय विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और कड़ी मेहनत से आखिरकार यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की।

शुक्रवार को जैसे ही उनकी सफलता की खबर गांव और क्षेत्र में पहुंची, खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों और परिजनों ने आशीष का जोरदार स्वागत किया और सम्मान स्वरूप उन्हें घोड़ी पर बैठाकर गांव में जुलूस निकाला गया। विधायक रामबिलास मीना ने भी आशीष शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता से क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी और वे भी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

गोयावास के सानिध्या को प्रथम प्रयास में मिली सफलता

महुवा तहसील के ग्राम गोयावास निवासी सानिध्या पुत्र बृजमोहन मीना ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 480वीं रैंक तथा एसटी वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सानिध्या ने बताया कि मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने वर्ष 2024 में दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद सिविल सेवा का लक्ष्य तय कर प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महुवा में हुई, जबकि आगे की पढ़ाई जयपुर के प्रतापनगर से की। वर्ष 2020 में आईआईटी प्रवेश परीक्षा में भी एसटी वर्ग में 53वीं रैंक हासिल की थी।

सानिध्या के पिता बृजमोहन मीना सार्वजनिक निर्माण विभाग महुवा में अधिशासी अभियंता हैं, जबकि दादा नाथूलाल मीना किसान हैं। परिवार में शिक्षा का माहौल रहा है। बड़े भाई राहुल कुमार आईआईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी बहन अंजलि महारानी कॉलेज से स्नातक और दो विषयों में स्नातकोत्तर कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

UPSC Result 2025: राजस्थान कैडर की IPS आस्था जैन ने हासिल की AIR-9, जानें ‘किराना व्यापारी’ पिता ने क्या कहा?  
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 02:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Success Story: किसान के घर से निकला अफसर, नौकरी के साथ रोज 8-10 घंटे पढ़ाई, पंकज ने चौथे प्रयास में पाई UPSC में सफलता

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Prince Missing Case: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 12 दिन से खुदाई, 50 लाख से अधिक खर्च; फिर भी 6 साल से लापता प्रिंस का सुराग नहीं

Prince Missing Case
दौसा

Dolchi Holi: डोलची से पानी की तेज बौछार, युवाओं की पीठ पर पड़ गए लाल निशान; 500 साल पुरानी अनोखी परंपरा आज भी कायम

Dolchi Holi
दौसा

दौसा: कमरे में लगी आग, जिंदा जली विवाहिता, दहेज हत्या का मामला दर्ज

दौसा

Dausa News: होली पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी-भाटा, 4 महिला सहित 7 लोग घायल

dausa news
दौसा

Dausa News: प्रिंस के कंकाल की तलाश जारी, लगातार तीसरे दिन खोदा जा रहा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे; 3 लेन पर ट्रैफिक बंद

Delhi Mumbai Expressway
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.