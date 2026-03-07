Success Story: किसान के घर से निकला अफसर, नौकरी के साथ रोज 8-10 घंटे पढ़ाई, पंकज ने चौथे प्रयास में पाई UPSC में सफलता

महुवा तहसील के ग्राम गोयावास निवासी सानिध्या पुत्र बृजमोहन मीना ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा 2025 में शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 480वीं रैंक तथा एसटी वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सानिध्या ने बताया कि मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने वर्ष 2024 में दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद सिविल सेवा का लक्ष्य तय कर प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महुवा में हुई, जबकि आगे की पढ़ाई जयपुर के प्रतापनगर से की। वर्ष 2020 में आईआईटी प्रवेश परीक्षा में भी एसटी वर्ग में 53वीं रैंक हासिल की थी।