दौसा: कमरे में लगी आग, जिंदा जली विवाहिता, दहेज हत्या का मामला दर्ज

पुलिस ने गंभीर रूप से झुलसी महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग भी अस्पताल पहुंच गया। मृतका के पिता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि विवाह के बाद से ही दहेज को लेकर बेटी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा मारपीट की जाती थी। उन्होंने जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।