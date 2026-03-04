करौली: होली मनाने घर आ रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

चंद्रभान की अचानक मौत की खबर से पूरे परिवार में शोक का माहौल है। वह अपनी पत्नी रवीना, एक वर्षीय बच्ची और विधवा मां को पीछे छोड़ गया है। उसके पिता अमरलाल का पांच माह पहले बीमारी के कारण निधन हो गया था। पत्नी, मां सहित अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। परिजनों का कहना है कि चंद्रभान रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा और ट्रेन से कैसे गिरा। घटना की पूरी जानकारी और कारणों का खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। मृतक का शव अभी गांव नहीं पहुंचा है।