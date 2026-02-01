Karauli News: 55 करोड़ की स्वीकृति के बाद भी सड़क निर्माण अधर में, हादसों को दावत दे रहे गहरे गड्ढे

ग्राम पंचायत कस्बा शहर के सरपंच राजेन्द्र सिंह, पूर्व वार्ड पंच केदार सिंह बैस, मदन सिंह बैस आदि ग्रामीणों ने जिला प्रशासन सहित विभागीय उच्च अधिकारियों से आमजन की आवागमन की समस्या से सरकार को अवगत कराते हुए शीघ्र कार्य आदेश जारी करवा कर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवा कर आमजन को आवागमन की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।