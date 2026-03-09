Dausa News: बच्चों के साथ झोपड़ी में सो रहा था पिता, अचानक चीखी खेत से लौटी पत्नी… आंख खुली तो सामने था खौफनाक नजारा

पीड़ित गजेंद्र ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे वह अपने बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहा था। इसी दौरान खेत से गेहूं काटकर लौट रही उसकी पत्नी ने आग देखकर शोर मचाया, जिससे उसकी नींद खुली। गजेंद्र ने तुरंत बच्चों को लेकर किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई। देखते ही देखते आग ने पूरी झोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ जलकर राख हो गया।