Rajasthan MSP System: जो फसल खेत में उसकी खरीद शुरू, सरसों तैयार फिर भी इंतजार; सरकारी खरीद सिस्टम पर उठ रहे सवाल

दौसा। समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद व्यवस्था को लेकर सरकारी सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। हालात यह हैं कि सरसों की फसल बाजार में आकर व्यापारियों के पास बिक रही है, लेकिन उसकी सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर गेहूं की अधिकांश फसल अभी खेतों में ही खड़ी है, इसके बावजूद सरकार ने उसकी खरीद 10 मार्च से शुरू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था को लेकर किसानों में असमंजस और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। किसान सरकारी खरीद सिस्टम को सुधारने की मांग उठा रहे हैं।