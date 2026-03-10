चौमूं के श्रीवीर हनुमान मंदिर में आतंकी अलर्ट से मचा हड़कंप, एटीएस की निकली Mockdrill

एटीएस कमांडर दिनेश कुमार ने बताया कि अभ्यास के तहत सूचना के आधार पर टीम ने मात्र 45 मिनट में मंदिर स्थित खोल तक पहुंच बनाई और 350 मीटर की पहाड़ी चढ़ाई को 40 मिनट में पार कर मंदिर के पीछे के रास्ते से परिसर में प्रवेश किया। इसके बाद टीम ने आतंकी मूवमेंट तलाश कर कार्रवाई शुरू की। पूरी कार्रवाई के बाद एटीएस टीम ने महंत जगतगुरु देवाचार्य को सुरक्षा उपायों की जानकारी दी और भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के तरीके बताए। महंत ने टीम का स्वागत कर जवानों का सम्मान किया।