राजस्थान के युवा स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका: सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च, फ्री क्रेडिट और टेक्निकल मदद मिलेगी

Sarvam AI: जयपुर. भारत की AI क्रांति अब राजस्थान तक पहुंच गई है। बेंगलुरु की भारतीय कंपनी सर्वम एआई ने सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो देशभर के शुरुआती AI स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट देगा। राजस्थान के युवा इनोवेटर्स, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या छोटे शहरों के स्टार्टअप्स के लिए यह खास मौका है, क्योंकि सर्वम का फोकस हिंदी, राजस्थानी जैसी भारतीय भाषाओं पर है, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों, शिक्षा, कृषि और लोकल बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह प्रोग्राम राजस्थान को AI मैप पर और मजबूत करेगा। भारत का AI फ्यूचर राजस्थान से भी बनेगा।