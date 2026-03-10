10 मार्च 2026,

मंगलवार

जयपुर

राजस्थान के युवा स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका: सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च, फ्री क्रेडिट और टेक्निकल मदद मिलेगी

Multilingual AI: हिंदी/राजस्थानी में बेहतर AI - ग्रामीण-शहरी दोनों के लिए लोकल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Mar 10, 2026

Sarvam AI: जयपुर. भारत की AI क्रांति अब राजस्थान तक पहुंच गई है। बेंगलुरु की भारतीय कंपनी सर्वम एआई ने सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो देशभर के शुरुआती AI स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट देगा। राजस्थान के युवा इनोवेटर्स, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या छोटे शहरों के स्टार्टअप्स के लिए यह खास मौका है, क्योंकि सर्वम का फोकस हिंदी, राजस्थानी जैसी भारतीय भाषाओं पर है, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों, शिक्षा, कृषि और लोकल बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह प्रोग्राम राजस्थान को AI मैप पर और मजबूत करेगा। भारत का AI फ्यूचर राजस्थान से भी बनेगा।

राजस्थान अब AI हब बनने की राह पर

प्रोग्राम की घोषणा 5 मार्च 2026 को हुई। यह उन स्टार्टअप्स के लिए है जो जेनरेटिव AI प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एजुकेशन ऐप, हेल्थकेयर टूल्स, फार्मिंग एडवाइजरी या लोकल भाषा चैटबॉट। राजस्थान में AI की रुचि तेजी से बढ़ रही है – हाल ही में उदयपुर के TiEcon 2026 में सर्वम AI के लीडर्स ने हिस्सा लिया, जहां PM मोदी द्वारा टेस्ट किए गए AI ग्लासेस की टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। यह दिखाता है कि राजस्थान अब AI हब बनने की राह पर है।

सर्वम एआई क्या है?

सर्वम एआई 2023 में डॉ. विवेक राघवन और डॉ. प्रत्युष कुमार (आईआईटी बैकग्राउंड वाले) ने शुरू की। कंपनी "सॉवरेन AI" बना रही है। मतलब पूरी तरह भारत में डेवलप और चलने वाला AI। इसके मॉडल (Sarvam-1, Sarvam-30B, Sarvam-105B) 22 भारतीय भाषाओं में बेहतरीन काम करते हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, चैट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। कंपनी को बड़े निवेश मिले हैं और भारत सरकार की IndiaAI मिशन में भी शामिल है।

राजस्थान के स्टार्टअप्स को क्या फायदा?

  • 6 से 12 महीने तक फ्री API क्रेडिट (स्केल के हिसाब से)।
  • सर्वम के एडवांस्ड टूल्स फ्री यूज – हिंदी/राजस्थानी में AI ऐप बनाने के लिए परफेक्ट।
  • प्राथमिकता वाली इंजीनियरिंग मदद – सर्वम की टीम डायरेक्ट सपोर्ट देगी।
  • प्रोडक्ट लॉन्च में मदद – केस स्टडी और मार्केटिंग सपोर्ट।
  • प्रोडक्शन-रेडी इंफ्रा – बैकएंड की टेंशन नहीं, सिर्फ इनोवेशन पर फोकस।

ग्रामीणों को अधिक फायदा

राजस्थान में AI स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हिंदी-राजस्थानी AI से किसान, छात्र और छोटे बिजनेस वाले फायदा उठा सकते हैं। आवेदन सरल है – सर्वम की वेबसाइट (sarvam.ai/startup-program) पर जाकर अप्लाई करें।

राजस्थान के लिए इसलिए है खास

  • हिंदी/राजस्थानी में बेहतर AI → लोकल प्रॉब्लम्स का आसान समाधान।
  • उदयपुर TiE इवेंट में सर्वम की मौजूदगी → राज्य में बढ़ता AI इकोसिस्टम।
  • PM मोदी का AI ग्लासेस टेस्ट → राजस्थान में AI टेक को नेशनल सपोर्ट।
  • ग्रामीण-शहरी दोनों इलाकों के लिए बहुभाषी टूल्स।

Updated on:

10 Mar 2026 03:47 pm

Published on:

10 Mar 2026 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के युवा स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका: सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च, फ्री क्रेडिट और टेक्निकल मदद मिलेगी

