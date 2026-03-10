राजस्थान के युवा स्टार्टअप्स के लिए सुनहरा मौका: सर्वम एआई स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च, फ्री क्रेडिट और टेक्निकल मदद मिलेगी

Sarvam AI: जयपुर. भारत की AI क्रांति अब राजस्थान तक पहुंच गई है। बेंगलुरु की भारतीय कंपनी सर्वम एआई ने सर्वम स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो देशभर के शुरुआती AI स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्ट देगा। राजस्थान के युवा इनोवेटर्स, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या छोटे शहरों के स्टार्टअप्स के लिए यह खास मौका है, क्योंकि सर्वम का फोकस हिंदी, राजस्थानी जैसी भारतीय भाषाओं पर है, जो राज्य के ग्रामीण इलाकों, शिक्षा, कृषि और लोकल बिजनेस के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह प्रोग्राम राजस्थान को AI मैप पर और मजबूत करेगा। भारत का AI फ्यूचर राजस्थान से भी बनेगा।
प्रोग्राम की घोषणा 5 मार्च 2026 को हुई। यह उन स्टार्टअप्स के लिए है जो जेनरेटिव AI प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एजुकेशन ऐप, हेल्थकेयर टूल्स, फार्मिंग एडवाइजरी या लोकल भाषा चैटबॉट। राजस्थान में AI की रुचि तेजी से बढ़ रही है – हाल ही में उदयपुर के TiEcon 2026 में सर्वम AI के लीडर्स ने हिस्सा लिया, जहां PM मोदी द्वारा टेस्ट किए गए AI ग्लासेस की टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई। यह दिखाता है कि राजस्थान अब AI हब बनने की राह पर है।
सर्वम एआई 2023 में डॉ. विवेक राघवन और डॉ. प्रत्युष कुमार (आईआईटी बैकग्राउंड वाले) ने शुरू की। कंपनी "सॉवरेन AI" बना रही है। मतलब पूरी तरह भारत में डेवलप और चलने वाला AI। इसके मॉडल (Sarvam-1, Sarvam-30B, Sarvam-105B) 22 भारतीय भाषाओं में बेहतरीन काम करते हैं, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट, ट्रांसलेशन, चैट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। कंपनी को बड़े निवेश मिले हैं और भारत सरकार की IndiaAI मिशन में भी शामिल है।
राजस्थान में AI स्टार्टअप्स तेजी से बढ़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में हिंदी-राजस्थानी AI से किसान, छात्र और छोटे बिजनेस वाले फायदा उठा सकते हैं। आवेदन सरल है – सर्वम की वेबसाइट (sarvam.ai/startup-program) पर जाकर अप्लाई करें।
