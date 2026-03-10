LPG Cylinder Crisis: राजस्थान में क्यों हो रही गैस सिलेंडरों की किल्लत? PCC चीफ डोटासरा ने बताया कारण, सरकार से की बड़ी मांग

विधानसभा में विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे जनता को इस संकट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। डोटासरा का कहना है कि पेट्रोल-डीजल की महंगाई के बाद अब गैस की कमी लोगों की कमर तोड़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार युद्ध रोकने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन अपने देश के लोगों को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रही है।