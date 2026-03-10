Jaipur News : भू-माफियाओं पर सबसे बड़ा ‘बुलडोज़र एक्शन’, एक झटके में 30 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त  

राजधानी जयपुर में सरकारी जमीनों पर कुंडली मारकर बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशन में प्रवर्तन दस्ते ने शनिवार से लेकर सोमवार तक ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन को भू-माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया है। इस कार्रवाई में जेडीए की 'देव विहार' योजना की सबसे महत्वपूर्ण जमीन भी शामिल है, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों में आंकी गई है।