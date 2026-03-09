राजस्थान पर ‘ईरान-इजरायल युद्ध’ का असर, तेल कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर को लेकर दे डाले ये ‘झटकेदार’ आदेश ! पढ़ें काम की खबर

राजस्थान में भी ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब दिखने लगा है। इंडियन ऑयल (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के 'ऑल इज़ वेल' के दावों के बीच अब जो खबरें आ रही हैं वो चिंता में डालने वाली हैं।



दरअसल, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजस्थान में इन तेल कंपनियों ने अपने डीलर्स को एक आपातकालीन मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं, जिनमें व्यावसायिक यानी कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में प्रदेश भर के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और शादी-समारोहों के कैटरिंग कारोबार पर संकट के बादल मंडराने की संभावनाएं हैं।