जयपुर

ब्लैक स्पॉट पर लोगों ने बताईं खामियां, पहले दिन ही शिकायतों का शतक, बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आई सामने

Patrika Foundation Day : जयपुर में सड़क हादसों को कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे राजस्थान पत्रिका और आरटीओ के संयुक्त अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 09, 2026

शहरवासी ब्लैक स्पॉट की दर्ज करा रहे शिकायतें, पत्रिका फोटो

शहरवासी ब्लैक स्पॉट की दर्ज करा रहे शिकायतें, पत्रिका फोटो

Patrika Foundation Day : जयपुर में सड़क हादसों को कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे राजस्थान पत्रिका और आरटीओ के संयुक्त अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत आमजन अपने आसपास के सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट की जानकारी भेज रहे हैं।

पहले दिन ही शिकायतें 100 के पार

अभियान के पहले दिन ही शहरभर से 100 से अधिक सूचनाएं प्राप्त हुई थीं। इनमें कई स्थानों पर सड़क की खराब स्थिति, अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा इंतजामों की कमी सामने आई है। इन सभी शिकायतों को संकलित कर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय को भेजा जा रहा है।

इसके बाद आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से परिवहन निरीक्षक प्रभात रंजन के नेतृत्व में गठित विशेष उड़नदस्ता टीम संबंधित स्थानों का भौतिक सत्यापन करेगी। टीम मौके पर जाकर सड़क की स्थिति, ट्रैफिक व्यवस्था, संकेतक, स्पीड ब्रेकर और अन्य सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी, ताकि दुर्घटनाओं की आशंका वाले स्थानों को सुरक्षित बनाया जा सके।

लोगों ने बताई ये समस्याएं

  • अजमेर रोड पर डीसीएम के सामने जेड आकार की सड़क और कॉलोनी गेट के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है।
  • हीरा नगर क्षेत्र में घरों के बाहर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है और यातायात प्रभावित होता है।
  • कई जगह सड़क पर बड़े गड्ढे हैं, जिनकी मरम्मत केवल अस्थायी रूप से की जा रही है।
  • कुछ स्थानों पर स्पीड ब्रेकर और ट्रैफिक संकेतक नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है।
  • मोड़ पर बड़े ट्रैफिक मिरर लगाने की मांग की गई है ताकि सामने से आने वाले वाहनों को देखा जा सके।
  • वाहनों पर लगाई जा रही अतिरिक्त तेज रोशनी वाली लाइट्स और मॉडिफाइड साइलेंसर से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने की शिकायतें मिली हैं।
  • जगतपुरा के 7 नंबर चौक से एसकेआइटी रोड तक दोनों ओर अतिक्रमण होने से पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है।
  • विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (वीकेआइ) में रोड नंबर 5 पर लोहे की चादरें लगाकर रास्ता बंद करने और ट्रांसपोर्टरों की ओर से सड़क पर कब्जा करने की शिकायत भी सामने आई है।

पत्रिका के इस नंबर पर भेजें सूचना

शहर के लोग पत्रिका के 8094020235 नंबरों पर ब्लैक स्पॉट की सूचना भेज सकते हैं। इन नंबरों पर सिर्फ वॉट्सएप करें। अपने नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन के साथ फोटो साझा करें।

Patrika Foundation Day

09 Mar 2026 01:10 pm

