ब्लैक स्पॉट पर लोगों ने बताईं खामियां, पहले दिन ही शिकायतों का शतक, बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आई सामने

Patrika Foundation Day : जयपुर में सड़क हादसों को कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए चलाए जा रहे राजस्थान पत्रिका और आरटीओ के संयुक्त अभियान को लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पत्रिका समूह के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत आमजन अपने आसपास के सड़क दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट की जानकारी भेज रहे हैं।